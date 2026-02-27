SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo entende que a janela de transferências foi grande responsável pela mudança de ares do clube neste início de temporada.

NOVOS ARES

O Tricolor acertou a chegada de cinco reforços nesta janela de transferências ?e praticamente todas foram a 'custo zero'. As conversas foram conduzidas pelo executivo de futebol do clube, Rui Costa.

Danielzinho, Carlos Coronel, Matheus Dória e Lucas Ramon chegaram todos gratuitamente, enquanto Cauly foi emprestado por 500 mil euros (cerca de R$ 3,1 milhões).

Cauly, no entanto, tem um asterisco. O São Paulo não precisará desembolsar nada desse montante, já que o valor será descontado de pendências que o Bahia, seu ex-clube, tem com o Morumbis, ainda devido às contratações em definitivo de Michel Araujo e Rodrigo Nestor.

Na prática, portanto, o Tricolor acertou cinco chegadas e não precisará abrir os cofres por nenhuma delas.

IMPACTO IMEDIATO

Com exceção de Carlos Coronel, goleiro reserva que ainda não foi a campo, todos já tiveram participação em momentos importantes da temporada.

Os ex-Mirassol Danielzinho e Lucas Ramon se tornaram em titulares absolutos. O primeiro faz trio de meio-campo ao lado de Bobadilla e Marcos Antônio, outras duas certezas entre os 11 iniciais, enquanto o segundo tomou conta da lateral-direita, à frente de Maik e Cédric Soares.

Ambos, inclusive, já tiveram participação direta em vários gols nos últimos jogos.

Matheus Dória pode não ter vaga cativa no time principal, mas teve oportunidade no jogo da classificação ao mata-mata do Paulistão, na vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta.

Por fim, Cauly estreou como titular já marcando gol. De pênalti, fez o da vitória sobre o Coritiba, que manteve o Tricolor vice-líder do Brasileiro.

INÍCIO HISTÓRICO

A vitória desta quarta-feira foi a terceira em quatro rodadas do nacional. É apenas a quinta vez na história que o time chegou a dez pontos nesta altura do campeonato.

A campanha é a mesma da temporada de 2019, quando terminou no 6° lugar. A mesma pontuação foi atingida em 2004 e também em 1996, ainda antes da era dos pontos corridos.

A melhor campanha a esta altura segue sendo a de 2011, quando o time chegou a 12 pontos em quatro rodadas. O bom momento da época, porém, foi ceifado justamente no jogo seguinte pelo Corinthians, que aplicou a histórica goleada por 5 a 0, no Pacaembu.