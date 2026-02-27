SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) acionou o STF (Supremo Tribunal Federal) para garantir a participação de Tifanny Abreu, atleta trans do Osasco, nas finais da Copa Brasil.

A competição está marcada para Londrina, no Paraná, a partir desta sexta-feira (27). A Câmara da cidade aprovou, nesta quinta-feira (26), um requerimento que veta a participação da atleta.

O município possui uma lei que proíbe a inscrição de pessoas "identificadas em contrariedade ao sexo biológico" em competições esportivas. O texto foi sancionado em 2024.

Em sua reclamação ao Supremo, a CBV afirma que Tifanny está sendo alvo de preconceito, cita sua aptidão ?segundo parâmetros da confederação? para disputar competições femininas e solicita uma liminar garantindo a atleta na Copa Brasil.

O processo foi distribuído à ministra Carmen Lúcia. A expectativa é que ele seja apreciado ainda nesta sexta, antes do início das disputas.