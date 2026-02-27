SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo comprou 25% do Almería, equipe da segunda divisão do Campeonato Espanhol. O astro português, no entanto, não pode jogar pelo clube por causa de uma lei que foi criada após um acontecimento com o ex-zagueiro Piqué.

ENTENDA A HISTÓRIA

Cristiano Ronaldo comprou parte do Almería por meio da CR7 Sports Investments, uma de suas empresas. O anúncio foi realizado nesta quinta-feira (26) e dá início ao desejo do jogador, que já havia deixado clara a vontade de ser dono de um clube.

Ainda em atividade, ele não pode jogar pelo Almería mesmo que queira enquanto for dono. Uma lei do Conselho Superior de Esportes da Espanha impede que atletas em atividade ?de qualquer esporte? tenham relações comerciais com competições das quais podem participar, como seria o caso de Cristiano Ronaldo com a La Liga, por exemplo.

A nova aquisição, inclusive, impede até mesmo um retorno ao Real Madrid, por exemplo. Isso porque o jogador seguiria sendo dono do Almería e estaria em atividade por outro clube espanhol em uma competição que tem ligação com a La Liga. Ele só poderia voltar a jogar por uma equipe espanhola se não tivesse mais negócios em instituições esportivas do país.

Tudo isso acontece muito por causa de Gerard Piqué. Uma negociação envolvendo uma empresa do ex-zagueiro ?quando ele ainda jogava pelo Barcelona? deu origem à norma que é conhecida como "Lei Anti-Piqué".

Piqué intermediou a ida dos jogos da Supercopa da Espanha para a Arábia Saudita. Na ocasião, a empresa do jogador teria direito a uma porcentagem do valor do acordo por ter feito a ponte entre as partes. A norma foi criada pouco tempo depois e entrou em vigor no ano passado.

CRISTIANO TEM CONTRATO COM O AL-NASSR

Enquanto compra o Almería, Cristiano Ronaldo segue carreira como jogador no Al Nassr. O vínculo com o clube vai até junho de 2027.

O português ainda busca o seu primeiro título pelo clube saudita. Desde que chegou, ele viu o Al Hilal, principal rival, empilhar taças, assim como o Al Ahli, outro adversário, ser campeão continental na Ásia.

A nível pessoal, ele busca os mil gols e um título da Copa. Atualmente, Cristiano Ronaldo tem 965 tentos marcados. Faltam 35 para ele atingir a marca. Na seleção, ele disputará a Copa do Mundo deste ano, que deve ser a última chance para o astro ser campeão mundial.