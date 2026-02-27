SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Abel Ferreira ainda não escalou Jhon Arias como titular do Palmeiras, mas o técnico deixou indicações nos últimos jogos de que este momento está cada vez mais próximo ? e deve acontecer no clássico contra o São Paulo, no domingo (1º), que vale uma vaga na final do Paulistão.

O QUE ACONTECEU

No atual sistema do Palmeiras, Abel imagina Arias atuando pelo lado esquerdo do ataque, com o pé trocado. Allan é canhoto e joga no lado direito do ataque, o gol que ele marcou contra o Fluminense exemplifica o que quer Abel Ferreira: um jogador que consiga cortar para dentro e finalizar com o seu pé dominante.

"Estou contando com eles [Arias e Allan] mais para a direita ou para a esquerda", disse Abel Ferreira, ao ser questionado sobre usar Allan como camisa 10, para que Arias pudesse jogar no lado direito.

Arias é destro e nas duas vezes que entrou em campo jogou pelo lado esquerdo do ataque. Ele atuou no setor por cerca de 15 minutos contra o Capivariano nas quartas de final do Paulistão, e pouco mais de 30 minutos contra o Fluminense, quando ele quase deu uma assistência para Vitor Roque.

Além da ponta esquerda, Arias pode jogar no lado direito do ataque, e na seleção colombiana já foi utilizado como meia. A polivalência do jogador é uma das características que mais encanta a comissão técnica palmeirense.

Abel escalou força máxima contra o Flu, e Maurício foi o único do sistema ofensivo que jogou os 90 minutos. O meia é justamente quem tem atuado como titular na faixa do campo onde Arias será escalado.

A dupla Flaco-Roque voltou a engrenar no ataque, e Allan também tem tido destaque, a corda tende a estourar para Maurício. O meia que se naturalizou paraguaio começou a temporada como reserva de Sosa, e depois ganhou a posição.

Um provável Palmeiras para o Choque-Rei tem: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Arias; Flaco López e Vitor Roque.

Palmeiras e São Paulo se enfrentam no próximo domingo (1º), às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela semifinal do Campeonato Paulista em jogo único.


