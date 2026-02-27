SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A dupla brasileira formada pelos namorados Hugo Calderano e Bruna Takahashi fez história no tênis de mesa nesta sexta-feira (27) ao conquistar o título do Grand Smash de Singapura.

Primeira dupla não asiática a chegar a uma final de uma competição da categoria no tênis de mesa, comparada aos Grand Slam do tênis, Calderano e Takahashi venceram na decisão os favoritos sul-coreanos Jong-hoon Lim e Yubin Shin, líder do ranking e bronze em Paris-2024.

Conhecidos pelos fãs como "Calderashi", os brasileiros venceram a decisão de forma imponente, por 3 sets a 0, com parciais de 11/7, 11/6 e 13/11.

Os dois começaram a jogar juntos em outubro de 2024, no PanAmericano de El Salvador, quando já ficaram com a prata, perdendo a final para a dupla brasileira formada por Giulia Takahashi (irmã de Bruna) e Guilherme Teodoro.

O primeiro título veio em julho de 2025, no WTT Contender de Buenos Aires, na Argentina. Em outubro, também conquistaram o ouro no PanAmericano de Rock Hill, nos Estados Unidos.