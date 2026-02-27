SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões resultou em um lado do chaveamento muito mais "pesado" em questão de títulos do que o outro.

DESEQUILÍBRIO NO HISTÓRICO

O lado esquerdo da chave tem 31 títulos da competição ao todo. Eles foram conquistados por Real Madrid (15), Liverpool (6), Bayern de Munique (6), Chelsea (2), Manchester City (1) e PSG (1). Apenas Galatasaray e Atalanta não foram campeões entre as equipes deste parte do chaveamento.

O lado direito tem somente cinco títulos ao todo ?todos conquistados pelo Barcelona. Os outros sete integrantes desta parte da chave nunca conquistaram a competição e buscam uma taça inédita.

O equilíbrio poderia ser maior se não fossem os vices. Atlético de Madri (3), Bayer Leverkusen (1), Arsenal (1) e Tottenham (1) estão do lado direito da chave e já estiveram em finais, mas foram derrotados. Newcastle, Bodo/Glimt e Sporting nunca foram finalistas.

As oitavas prometem reencontros marcantes. Manchester City e Real Madrid vão se enfrentar pela quinta vez seguida em fases eliminatórias da Champions, enquanto Chelsea e PSG voltam a duelar após decidirem o Super Mundial de Clubes do ano passado.

O sistema de disputa segue o mesmo. As equipes vão se enfrentar em jogos de ida e volta, sem vantagem do gol fora de casa. Quem levar a melhor no agregado dos dois confrontos, avança. Em caso de igualdade, haverá prorrogação e pênaltis se assim persistir.

Os jogos acontecerão nos dias 10/11 (ida) e 17/18 (volta). A Uefa ainda divulgará os horários das partidas.

*

VEJA O CHAVEAMENTO

Lado esquerdo

PSG x Chelsea

Galatasary x Liverpool

Real Madrid x Manchester City

Atalanta x Bayern de Munique

Lado direito

Newcastle x Barcelona

Atlético de Madri x Tottenham

Bodo/Glimt x Sporting

Bayer Leverkusen x Arsenal