SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A taça da Recopa Sul-Americana conquistada sobre o Flamengo consolida ainda mais um ciclo onde o Lanús virou um verdadeiro carrasco de clubes brasileiros.

CAMINHO ATÉ A TAÇA

A jornada do Lanús até a Recopa contou com quatro brasileiros pelo caminho. O Flamengo, campeão da Libertadores, foi a "cereja do bolo" em uma campanha que começou na Sul-Americana.

Para chegar à Recopa, o Lanús precisou conquistar a Sula. O time argentino foi líder do seu grupo, pulou os playoffs e deixou rivais do Flamengo pelo caminho.

O primeiro foi o Vasco. As equipes estiveram no mesmo grupo durante a primeira fase. Os argentinos venceram o duelo em casa por 1 a 0 e seguraram o 0 a 0 no Rio de Janeiro. Os resultados foram fundamentais para o Lanús passar em primeiro na chave.

O Fluminense veio nas quartas de final. Na Argentina, o Lanús venceu por 1 a 0 e abriu vantagem. No Rio, o empate por 1 a 1 selou a vaga dos argentinos em pleno Maracanã.

O Atlético-MG foi a vítima do Lanús na final. Jogando em Assunção, os times não saíram do 0 a 0, e os argentinos levaram a melhor nos pênaltis para ficarem com a taça.

NOVO FINAL FELIZ

O título sobre o Flamengo não é o primeiro do Lanús contra brasileiros. Na verdade, três dos quatro títulos a nível continental do clube argentino foram conquistados em cima de equipes do Brasil.

As duas Sul-Americanas conquistadas pelos argentinos vieram contra brasileiros. Além da edição do ano passado ?vencida sobre o Atlético-MG?, o Lanús ergueu a taça de 2013 após superar a Ponte Preta.

O único título continental que não foi conquistado sobre brasileiros foi o da Copa Conmebol de 1996. Naquela edição, o Lanús bateu o Santa Fe, da Colômbia, na final.

A balança, agora, está igualada: são três títulos e três vices contra brasileiros. Além das taças já citadas, o Lanús chegou a outras três finais contra times do Brasil e ficou com o vice: a Copa Conmebol de 1997 (Atlético-MG), a Recopa Sul-Americana de 2014 (Atlético-MG) e a Libertadores de 2017 (Grêmio).