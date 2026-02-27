SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras vê como improvável a chegada de um zagueiro nesta janela de transferência, que se encerra no dia 3 de março, e está satisfeito com as chegadas de Jhon Arias e Marlon Freitas.
Nino segue como o grande sonho para o setor defensivo na janela do meio do ano. O Palmeiras não conseguiu a liberação do Zenit para concluir a transferência agora, mas o clube entende que já tem um acordo avançado com o jogador e seu estafe para o futuro.
Abel Ferreira tem à disposição no setor Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs e Benedetti (que tem sido liberado para atuar no sub-20). Emiliano Martínez também foi utilizado como zagueiro e pode ser uma opção.
A prioridade sempre foi Nino, e o Palmeiras quer manter o seu plano inicial. O clube até sondou a situação de outros defensores como Igor Julio (Brighton) e Ibañez (Al Ahli), mas não se animou.
A janela do meio do ano é a principal janela da Europa, quando os clubes reformulam seus elencos pensando na temporada que vai começar e o Palmeiras estará atento no mercado da bola. Além de um zagueiro, o clube tentou repatriar Danilo para ser mais uma opção no meio-campo.
O Palmeiras tem em seu elenco muitos jogadores "selecionáveis", e a Copa do Mundo pode interferir no elenco. O que obrigaria o Palmeiras a investir em mais contratações em casos de saída.
A primeira janela do Palmeiras em 2026 custou R$ 190 milhões. O clube gastou 154 em Arias, e cerca de 36 em Marlon Freitas. Bruno Fuchs também foi adquirido junto ao Atlético-MG, mas ele já estava com a equipe desde o ano passado.