SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians conquistou a preferência do meia inglês Jesse Lingard diante de outros clubes interessados no jogador.

A reportagem apurou que o Feyenoord, da Holanda, era o principal concorrente na disputa. Lingard também vinha sendo monitorado por equipes da segunda divisão inglesa e da MLS.

Pesaram a favor do Timão as referências recebidas pelo atleta sobre o clube, além da estrutura oferecida pelo Corinthians. Esses fatores fizeram com que o meia optasse pela proposta corintiana.

A negociação está em estágio avançado e restam apenas ajustes contratuais. A expectativa é de que tudo seja definido até o fim de semana.

COMO O CORINTHIANS CHEGOU AO NOME DE LINGARD?

Lingard deixou o FC Seoul no fim do ano passado e ficou livre no mercado. Inicialmente, o plano do atleta era retornar ao futebol europeu.

Diante da falta de propostas atrativas no continente, o estafe do jogador firmou parceria com representantes brasileiros. Esses profissionais passaram a buscar oportunidades no Brasil.

Nesse processo, houve uma tentativa de negociação com o Remo, mas as conversas não avançaram por conta da estrutura oferecida pelo clube paraense. Foi nesse cenário que o Corinthians surgiu como alternativa viável.

A equipe responsável por intermediar o negócio procurou diretamente Marcelo Paz, executivo de futebol do clube paulista. Do lado alvinegro, as tratativas foram conduzidas diretamente pelo dirigente.

Antes do avanço das conversas, o nome de Lingard passou por avaliação interna nos departamentos de scout e análise de mercado, que deram sinal positivo para a negociação. Na sequência, a comissão técnica também analisou o jogador e aprovou a possibilidade de contratação.

O técnico Dorival Júnior concordou com o avanço das tratativas. O treinador, porém, aguarda o desfecho do negócio para estudar como utilizar o meia inglês no elenco.

80% CERTO

O aval final veio do ponto de vista financeiro. O presidente Osmar Stábile considerou os valores viáveis, sobretudo pelo fato de se tratar de um atleta sem custos de transferência.

O pacote financeiro ? que inclui salários, direitos de imagem e demais encargos ?ficará abaixo de R$ 8 milhões durante o período do contrato. O vínculo negociado é até o fim da temporada.

Nos bastidores, o Corinthians trata o negócio como 80% encaminhado. O entrave restante envolve detalhes contratuais.

Um ponto considerado sensível é a eventual inclusão de valores extras, como pagamento de luvas ou bônus adicionais. Caso isso ocorra, o clube tende a recuar, já que há um alinhamento interno para não realizar esse tipo de desembolso na atual janela de transferências.

PARTICIPAÇÃO DE MEMPHIS

Diferentemente do que ocorreu na contratação de Zakaria Labyad, o atacante Memphis Depay teve participação apenas pontual no processo envolvendo Lingard.

Segundo apurou o UOL, houve apenas um contato rápido entre as partes, com troca de referências sobre o clube, sem envolvimento direto do camisa 10 corintiano na negociação.

Embora tenham atuado juntos no Manchester United entre 2015 e 2016, a relação entre Memphis e Lingard sempre foi estritamente profissional. Eles mantêm uma boa convivência, sem conflitos, mas não possuem vínculo próximo como o holandês tem com Zakaria.