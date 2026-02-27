BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira (27) que o esquiador Lucas Pinheiro Braathen, que nasceu na Noruega mas disputa competições internacionais pelo Brasil, é mais brasileiro que muita gente que mora no país.

Pinheiro nasceu Oslo, tem 25 anos e é filho de um norueguês e uma brasileira. Em 14 de fevereiro, tornou-se o primeiro atleta a conquistar uma medalha representando o país nas Olimpíadas de Inverno. Ele ganhou o ouro no slalom gigante no esqui alpino.

Ele compareceu ao Palácio do Planalto para uma solenidade com Lula nesta quinta, quando foram proferidas falas públicas.

"Você é filho de brasileira casada com Noruguês, certo? Você disputava as Olimpíadas de Inverno pela seleção da Noruega. Você tinha tomado a decisão de parar com esporte. E aí você resolveu voltar a competir. O que te levou a escolher o Brasil para disputar?", disse Lula.

O esquiador, que morou em São Paulo e fala português fluentemente, disse que o que o atraiu a disputar provas pelo Brasil foi "a liberdade de ser quem eu sou, representar minhas cores e meus valores verdadeiros, e manter a conexão com meu propósito".

"Meu propósito é inspirar a próxima geração a ter coragem de seguir os sonhos deles do jeito que eles são. O Brasil me deu essa liberdade de me expressar no maior palco", declarou Pinheiro. Lula disse que é motivo de orgulho ele ter escolhido o Brasil "como pátria para representar".

"Pode ter certeza que você é mais brasileiro que muita gente que mora aqui no Brasil e que não tem orgulho deste país", disse o presidente da República.

Além de Lula e Pinheiro, também participaram da solenidade a primeira-dama, Janja Lula da Silva; o ministro do Esporte, André Fufuca; a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann; a senadora Leila Barros (PDT-DF), o deputado Bandeia de Mello (PSB-RJ); o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Marco La Porta, entre outros presentes.

O presidente da República defendeu políticas públicas relacionadas ao Esporte, como o bolsa atleta. Disse que a medida é importante porque patrocinadores só se interessam por apoiar esportistas já estabelecidos, o que dificultaria a ascenção de novos atletas.

Além de ter vencido o ouro olímpico, Pinheiro foi o único atleta entre os 15 primeiros colocados na prova que não representava um país europeu. Outro brasileiro na disputa, Giovanni Ongaro terminou na 31ª colocação.

O melhor resultado do Brasil em uma edição dos Jogos de Inverno até então havia sido a nona colocação de Isabel Clark no snowboard cross, em Turim-2006.

O esquiador começou a carreira competindo pela Noruega, quando chegou a se sagrar campeão da Copa do Mundo de esqui alpino, na categoria slalom ?as principais diferenças em relação ao slalom gigante são a distância entre as portas que os atletas precisam passar ao longo do percurso e a velocidade que alcançam durante a descida.

Apenas sete meses após a conquista, surpreendeu o mundo ao anunciar a aposentadoria precoce do esporte, devido a desentendimentos com a federação norueguesa sobre a condução de sua carreira.

Pouco depois, em outubro de 2024, anunciou que passaria a competir com as cores do Brasil, tornando-se rapidamente a maior esperança de medalhas para o país nos Jogos de Inverno.

Com visitas frequentes a São Paulo e Campinas durante a infância para passar as férias na casa de parentes da família materna, Lucas tem forte local, e já declarou ser fã de brigadeiro e açaí.

