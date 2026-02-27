O governo aproveitou o encontro para anunciar que uma das principais políticas públicas federais voltadas a incentivar a prática desportiva a Lei de Incentivo ao Esporte (LIE) não precisará mais ser renovada a cada cinco anos.

Na conversa que teve com o presidente Lula, Lucas falou sobre as dificuldades que passou pela dualidade de identidade, uma vez que seu pai é norueguês e sua mãe, brasileira.

Segundo o atleta, essa mistura cultural acabou por reforçar ainda mais sua identidade brasileira, uma vez que o Brasil é caracterizado exatamente pela diversidade de sua população.



"Diversidade é poder"

Eu aprendi que a diversidade é o nosso poder. Sou orgulhoso de ser brasileiro. Sou metade norueguês, e isso [essa mistura] representa a realidade brasileira. A gente é um país que tem muita diversidade para oferecer. Isso é o poder de nossa cultura, disse o atleta.

Lucas agradeceu a oportunidade de representar o Brasil nos Jogos Olímpicos. "Para mim, a medalha de ouro verdadeira é o que essa medalha representa: as nossas diferenças é o nosso superpoder, acrescentou. O presidente afirmou que a decisão de Lucas em escolher representar o Brasil é motivo de orgulho para o povo brasileiro, e que o atleta se transformou em uma figura muito especial para todos.

Você é mais brasileiro do que muita gente que mora aqui no Brasil e que não tem orgulho desse país, acrescentou o presidente.

Lula perguntou ao atleta o que o motivou a representar o Brasil e não a Noruega. Lucas respondeu que o que motivou foi "manter a conexão com meu propósito, que é mais profundo do que essa medalha: é inspirar as próximas gerações a terem coragem de seguir os próprios sonhos, do jeito que eles são.