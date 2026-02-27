SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A 'treta' entre Neymar e Thiago Mendes não começou nesta quinta-feira (26), quando o atacante do Santos e o volante do Vasco discutiram em campo e ainda trocaram farpas em entrevistas. O problema entre os dois apareceu pela primeira vez em 2020, no Campeonato Francês.

O QUE ACONTECEU

Entrada dura. Em dezembro de 2020, o Paris Saint-Germain, de Neymar, recebeu o Lyon, de Thiago Mendes, pelo Campeonato Francês. Nos acréscimos do segundo tempo, o então volante do Lyon deu carrinho por trás no atacante brasileiro. Neymar caiu no gramado e teve que ser substituído. Ele deixou o campo chorando.

Thiago Mendes foi punido inicialmente com cartão amarelo, mas foi expulso após revisão do VAR. Depois da partida, ele levou um gancho e foi suspenso por três jogos. Neymar teve um entorse no tornozelo esquerdo e ficou fora de ação por cerca de três semanas.

O volante pediu desculpas a Neymar após o jogo. "Espero que ele esteja bem. Em hipótese nenhuma eu tive a intenção de machucá-lo. Sabemos que Neymar é um dos melhores jogadores do mundo", disse, em vídeo publicado nas redes sociais. "Que ele possa se recuperar rapidamente e possa trazer alegria ao torcedor. Aqui fica mais uma vez os meus sinceros pedidos de desculpa", completou o volante.

Neymar Pai também se envolveu na confusão e ficou 'na bronca' com o volante. Para o empresário, Neymar sofreu um 'rodízio de faltas' durante a partida, que terminou com vitória do Lyon por 1 a 0.

Um jogador aplica uma tesoura irresponsável, violenta, pelo lado, atravessa o espaço físico de outro, sem nem opção de defesa. Não medimos isso durante todo o jogo onde o Neymar sofreu o tradicional rodízio de faltas, e sempre violentas, e com isso vamos alimentando esse tipo de jogador e de atitude. Assim realmente o futebol vai perder. Até quando a culpa será da vítima? Neymar Pai, em texto publicado nas redes sociais

AMEAÇAS E PROVOCAÇÕES

O técnico do Lyon na época, Rudi Garcia, chegou a revelar que Thiago Mendes recebeu ameaças de morte nas redes sociais. "Hoje, nos permitimos muito facilmente insultar ou dizer coisas horríveis. Não são mais as redes sociais, mas as redes de casos sociais", disse.

Mais de cinco anos depois, Thiago Mendes e Neymar voltaram a se estranhar em campo. Eles discutiram, deram uma encarada, e ambos levaram cartão amarelo.

O camisa 10 do Santos chegou a chamar o volante de 'babaca' em entrevista na saída de campo. "Ele me quebrou uma vez no PSG e me prometeu hoje. Vamos ver se é homem suficiente para me quebrar de novo", disse, ao sportv, no intervalo.

Thiago Mendes disse que Neymar o 'desrespeitou'. "É normal, é futebol. Cada um tem que defender sua equipe. Só pedi pouco de respeito e ele mandou nossa torcida calar a boca, falei nada demais e ele me desrespeitou. Foi um jogo só do Neymar. Juiz só apitou para ele, nada para a gente", afirmou, ao fim do jogo.

Provocações de torcedores. Após o desentendimento no jogo entre Santos e Vasco, internautas provocaram o volante vascaíno com comentários dizendo que o jogador é fã de Neymar, fotos do craque e algumas ofensas.