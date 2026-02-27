RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Tanto a pré-temporada reduzida quanto as escalações do técnico Filipe Luís têm gerado incômodo em parte do elenco do Flamengo, apesar de ocorrer uma preocupação de que isso não seja interpretado como desculpa para os maus resultados,.

VOLTA ANTECIPADA FOI SUGESTÃO DA DIRETORIA COM CONSENSO DA COMISSÃO

A primeira situação que incomodou jogadores foi a volta antecipada do grupo principal. Os profissionais se reapresentaram no dia 12 de janeiro e o planejamento inicial previa que a força máxima só seria escalada no dia 28 de janeiro, contra o São Paulo, na estreia no Campeonato Brasileiro.

Porém, o desempenho ruim da equipe sub-20 no Campeonato Carioca fez com que o presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, interviesse. O Rubro-Negro corria sérios riscos de cair para o quadrangular contra o rebaixamento e Bap sugeriu a antecipação à comissão técnica e ao diretor de futebol, José Boto.

Após debates e ponderações, houve um consenso e o aceite. Os jogadores foram comunicados e fizeram suas estreias na temporada no clássico contra o Vasco, em 21 de janeiro, sete dias antes do planejado.

Alguns atletas se incomodaram, mas não restou outra alternativa senão acatar a ordem de cima, apesar da insatisfação. Após o vice da Recopa para o Lanús, nesta quinta-feira (26), no Maracanã, Arrascaeta disse que o Flamengo "não teve pré-temporada".

Tem muito trabalho por trás, estamos tentando dar o nosso melhor, mas as coisas não estão acontecendo. Certamente, este ano, não tivemos uma pré-temporada, mas não é desculpa isso aí. Agora é levantar a cabeça, trabalhar, já passamos por momentos assimArrascaeta

Léo Pereira não negou que a pré-temporada encurtada atrapalhou, mas foi outro que ressaltou que não há como utilizar este argumento para justificar o desempenho ruim.

"A gente não pode mais usar isso como muleta, como desculpa, até porque os jogos estão acontecendo e nós, como profissionais, temos que dar resultado para o clube", disse Léo Pereira.

Outro líder da equipe, Jorginho já havia alertado sobre este ponto após o vice na Supercopa Rei para o Corinthians. O volante admitiu que a volta antecipada gerou impacto no elenco.

Acredito que tenha um certo impacto, sim, sobre a questão da pré-temporada ter sido mais curta. Acaba influenciando, mas isso também não pode ser uma desculpaJorginho, após o vice na Supercopa

MUDANÇAS NAS ESCALAÇÕES TAMBÉM GERAM INCÔMODO

Outro ponto de incômodo no elenco tem sido as escalações do técnico Filipe Luís e suas constantes mudanças. Alguns jogadores se sentem injustiçados e lamentam não terem uma sequência de jogos maior entre os titulares. Outro ruído tem sido na comunicação com o departamento de futebol.

Um dos que publicamente já vinha demonstrando insatisfação desde o ano passado é Everton Cebolinha. nesta quinta-feira, após a derrota para o Lanús, o atacante, inclusive, avaliou que 2026 será seu último ano com a camisa do Flamengo. Seu contrato se encerra em dezembro deste ano.

"Não houve nenhuma conversa de renovação neste momento. Não fui procurado. Creio que posso afirmar que esta seja minha última temporada aqui no Flamengo", disse.

Nos dois jogos da decisão contra o Lanús, Filipe Luís optou por um ataque sem um centroavante de referência, com Pedro e Bruno Henrique no banco. Após a partida no Maracanã, o treinador foi questionado sobre a escolha e explicou que escalou os que estavam em melhor forma:

"Estudamos o Lanús o máximo possível. Escolhi a equipe que, segundo a minha visão, são os jogadores que estão em melhor forma, junto com as características que a equipe precisava. Tentei equilibrar o máximo possível a equipe para que pudesse realmente jogar dentro da área do Lanús. Para isso, precisava equilibrar muito o ataque segundo as funções que eles executam", falou o técnico.