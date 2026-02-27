SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Allan, jogador do Palmeiras, comemorou um gol na vitória contra o Fluminense puxando os cantos dos olhos em alusão a uma pessoa asiática. Ele atendeu a um pedido de um torcedor de 12 anos.

O QUE ACONTECEU

O gesto foi combinado antes de o jogador entrar em campo com o jovem Luccas Zanni, que entrou de mãos dadas com Allan. Enquanto se preparava para a entrada no gramado, o menino pediu ao jogador que repetisse a comemoração caso balançasse a rede.

Luccas faz esse gesto ao comemorar gols e reforçou o pedido na despedida. "Não esquece, hein?", disse o garoto, que, apesar de ter ascendência indígena, é chamado de "japa" pelos amigos.

EMOÇÃO NA ARQUIBANCADA

Luccas se emocionou ao ver Allan repetir o gesto após o gol. O menino apareceu com os olhos marejados na arquibancada enquanto celebrava a comemoração feita pelo jogador.

"Ele fez a comemoração pra mim! Eu entrei com o Allan e ele fez a comemoração para mim"Luccas Zanni, palmeirense de 12 anos

A mãe do torcedor disse que o momento marcou a vida do filho. Para ela, o jogador demonstrou atenção ao ouvir uma criança que não conhecia e realizar a vontade dela.

"Fico emocionada que tem gente com o coração tão bom a ponto de ouvir uma criança que nem conhece e fazer uma vontade dela, simplesmente porque ela disse que ficaria feliz! Mas ele não ficou só feliz, a vida dele ficou marcada por esse momento"Maria Alves, mãe de Luccas

