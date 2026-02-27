SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Benfica anunciou que suspendeu cinco sócios do clube após atos racistas, cometidos no jogo de ida contra o Real Madrid, pelos playoffs da Liga dos Campeões. Na mesma partida, Vinicius Júnior, do Real Madrid, acusou o atacante Gianluca Prestianni de racismo.

O clube português informou que torcedores ainda podem ser expulsos. Em nota publicada em seu site oficial, o Benfica instaurará processos disciplinares que podem levar à punição máxima.

O Sport Lisboa e Benfica informa que suspendeu cinco sócios e cancelou os respetivos Red Pass após a instauração de processos disciplinares cujos trâmites poderão conduzir à aplicação da sanção máxima prevista nos Estatutos: a expulsão. Benfica, em comunicado

No jogo de ida contra o Real Madrid, torcedores do Benfica foram vistos realizando gestos racistas. Durante confusão entre as duas equipes, o brasileiro também disse ter ouvido Prestianni chamá-lo de 'macaco'.

O Benfica classificou os comportamentos como 'inadequados' e 'incompatíveis com os valores e princípios' do clube. "O Sport Lisboa e Benfica reafirma que não tolera qualquer forma de discriminação ou racismo e continuará a agir com firmeza sempre que estejam em causa comportamentos que atentem contra os valores do Clube, do desporto e da sociedade", disse, em nota.

LEIA A NOTA COMPLETA DO BENFICA:

"O Sport Lisboa e Benfica informa que suspendeu cinco sócios e cancelou os respetivos Red Pass após a instauração de processos disciplinares cujos trâmites poderão conduzir à aplicação da sanção máxima prevista nos Estatutos: a expulsão.

A abertura destes processos disciplinares resulta do inquérito interno desencadeado na sequência do jogo entre o Benfica e o Real Madrid, realizado no passado dia 17 de fevereiro, e da adoção de comportamentos inadequados na bancada, de natureza racista, incompatíveis com os valores e princípios que regem o Clube.

O Sport Lisboa e Benfica reafirma que não tolera qualquer forma de discriminação ou racismo e continuará a agir com firmeza sempre que estejam em causa comportamentos que atentem contra os valores do Clube, do desporto e da sociedade."