SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos anunciou nesta sexta-feira (27) um acordo com a SDC Sports LLC, grupo norte-americano de investimentos de longo prazo, para uma possível venda do clube.

A proposta de exclusividade não vinculante, aceita por Marcelo Teixeira, presidente da equipe alvinegra, dá à empresa acesso ao clube para a realização de uma análise aprofundada de sua situação financeira. O Santos, por sua vez, também poderá verificar a capacidade do grupo para um investimento de grande porte.

A proposta prevê aporte de R$ 1 bilhão, a responsabilidade pela dívida do clube -estimada em valor semelhante- e o controle de 80% das ações. A diligência deve ser concluída em prazo de 60 a 90 dias.

Uma proposta não vinculante não obriga a compra nem a venda. Trata-se de uma manifestação inicial de interesse, que pode avançar após a análise dos documentos. Nesse período, o clube não pode negociar com outras empresas.

Depois, ainda será necessário alterar o estatuto do clube e cumprir trâmites no Conselho Deliberativo e em uma assembleia de sócios. A proposta apresentada inclui salvaguardas para a preservação da história do Santos, como a impossibilidade de mudança de nome, hino oficial, cores do uniforme e sede.

"O acordo estabelece tratativas não vinculantes e permitirá uma análise aprofundada de aspectos estratégicos, financeiros e operacionais entre as partes, ao mesmo tempo em que preserva a autonomia integral de ambas quanto à eventual formalização de um investimento definitivo na possível SAF do Santos", informou o clube, em nota.

Ainda de acordo com o comunicado, a XP Investimentos e a Rothschild & Co. atuam como assessores financeiros da possível transação.

O SDC Sports LLC é um fundo privado de investimentos com sede nos Estados Unidos e capital da família Santo Domingo, tendo entre suas fundadoras Lauren Santo Domingo. A família controla o Grupo Valorem, dono da TV Caracol, na Colômbia, possui participação na AB InBev e 10% do Washington Commanders, da NFL.

Veja nota do Santos

O Santos Futebol Clube e a SDC Sports LLC, uma plataforma de investimentos global focada no desenvolvimento de longo prazo de clubes, informam que celebraram um acordo que concede exclusividade para o início de conversas sobre um possível investimento da SDC Sports LLC em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), que poderá vir a ser constituída pelo Clube.

O acordo estabelece tratativas não vinculantes e permitirá uma análise aprofundada de aspectos estratégicos, financeiros e operacionais entre as partes, ao mesmo tempo em que preserva a autonomia integral de ambas quanto à eventual formalização de um investimento definitivo na possível SAF do Santos Futebol Clube.

O objetivo destas tratativas busca fortalecer a operação do Clube como um todo, melhorar sua performance competitiva, impulsionar sua marca, aprimorar seu posicionamento de mercado e acelerar o desenvolvimento das áreas de futebol profissional e de base.

O Santos Futebol Clube e a SDC Sports LLC contam, respectivamente, com a XP Investimentos e o Rothschild & Co como seus assessores financeiros da possível transação.