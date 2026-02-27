(UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira masculina de basquete venceu a Venezuela por 94 a 84 nesta sexta na Arena UniBH, em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar 2027. Léo Meindl foi o cestinha da partida com 25 pontos.

A vitória foi muito importante, pois mantém o Brasil na liderança do grupo C com 100% de aproveitamento, tendo três vitórias em três jogos. Esses resultados contam para a segunda fase. O resultado ainda deixa a seleção muito perto da classificação para a segunda fase, precisando agora apenas vencer a Colômbia na segunda-feira às 19h.

O time que começou o jogo tinha: Rafa Luz, Léo Meindl, Georginho, Lucas Dias e Brunão.

A partida ainda teve uma pequena interrupção no terceiro quarto devido a uma queda de energia no ginásio.

O JOGO

O Brasil começou bem a partida e com três minutos de jogo, já tinha 9 a 2 no placar. Após aumentar a vantagem pra 13 a 2, o treinador da Venezuela parou o jogo. Controlando o jogo, a seleção fechou o primeiro período em 28 a 17, com nove pontos de Léo Meindl.

A Venezuela fez um bom começo de segundo quarto, tinha 12 a 8 no placar na metade do período, diminuindo a vantagem pra 36 a 29 e por isso, Petrovic parou o jogo. A parada não funcionou de imediato e a diferença caiu pra quatro pontos. Depois de aproveitar alguns erros do adversário, a seleção retomou o domínio da partida e fechou o primeiro tempo vencendo por 53 a 38, levando o período por 25 a 21.

O Brasil voltou bem para o segundo tempo, abriu 60 a 41 e a Venezuela parou o jogo. Na volta, a seleção viu a vantagem diminuir e teve dificuldade para pontuar. Quando voltou a marcar, abriu 65 a 50, faltando 02:30 pro fim do terceiro quarto, o ginásio teve queda parcial na luz e o jogo ficou interrompido. A paralisação durou menos de cinco minutos. A parada acabou ajudando a seleção, que fechou o período com 72 a 57 no marcador.

O quarto período foi marcado por uma maior administração de resultado do Brasil. Faltando pouco mais de quatro minutos, a diferença caiu pra 11 pontos e Petrovic parou o jogo. Na volta, a seleção voltou a controlar as ações fechou o jogo com tranquilidade para chegar a terceira vitória em três jogos.