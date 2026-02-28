SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O IFAB, órgão que define as regras do futebol, realiza neste sábado (28) uma reunião no País de Gales que deve selar mudanças na atuação do VAR no futebol e inserir normas que evitem o aumento da cera nos jogos.

O VAR deve ter novas atribuições. Segundo a imprensa internacional, ele será usado para corrigir quando houver erro de arbitragem na marcação de um escanteio, assim como entrará em ação em casos de segundo cartão amarelo ?neste sábado (28), atua somente em situações de expulsão direta.

Outra ideia é obrigar um jogador atendido por médicos em campo a esperar um minuto para voltar ao jogo. neste sábado (28), o retorno ao gramado depende apenas da autorização do árbitro, sem um tempo de espera.

Jogadores substituídos terão tempo para saírem de campo. A expectativa é que o órgão estabeleça o limite de 10 segundos para que isso aconteça. Se o atleta sair com esse tempo já estourado, o substituto só poderá entrar quando a bola parar de novo.

Cobranças de lateral e escanteio terão tempo máximo para serem feitas. O cenário é o mesmo do que já vem acontecendo quando um goleiro tem a posse de bola. Haverá uma contagem regressiva e, caso o time não recoloque a bola em jogo, a posse será revertida.

O que não deve mudar, por ora, é a regra do impedimento. Jornais estrangeiros destacam que a "lei Wenger", que busca tornar impedimento apenas jogadas onde o atacante aparece um corpo inteiro à frente do penúltimo defensor, deve ser tratada somente em reuniões futuras.

As normas, se aprovadas, devem ser testadas em torneios menores e, possivelmente, utilizadas na Copa do Mundo deste ano. Elas serão votadas ao longo do dia deste sábado (28) pelas autoridades presentes na reunião do IFAB.