SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras deixou de arrecadar mais de R$ 14 milhões ao mandar seu primeiros jogos de 2026 na Arena Crefisa Barueri. O clube abriu mão da receita para que fosse possível a troca do gramado do Allianz Parque.

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo (01), às 20h30 (de Brasília), mais uma vez em Barueri, em jogo único da semifinal do Paulistão. O Alviverde só terá seu estádio de volta em uma eventual final.

ENTENDA OS NÚMEROS

O Palmeiras fez seus primeiros 7 jogos como mandante em 2026, todos em Barueri, e teve uma renda total de R$ 3,975 milhões com um público total de 109.760. Uma média de 15.667 torcedores por jogo.

No ano passado, no mesmo recorte, o Palmeiras arrecadou R$ 18,228 milhões com um público total de 196.157 pessoal. O UOL apurou que a perda da receita relacionada à não utilização do Allianz Parque já era esperada.

A direção palmeirense entende que está abrindo mão da receita para proporcionar a troca do gramado, de modo a entregar um campo em perfeitas condições para os atletas e também priorizar a saúde dos jogadores, bem como a qualidade das partidas. O Flamengo, por exemplo, levantou a bandeira contra o sintético no Brasil no fim do ano passado.

Os jogadores do Palmeiras e a comissão técnica estão muito satisfeitos com o gramado da Arena Barueri, e veem a reforma no gramado do Allianz como positiva.

O nosso gramado aqui está top. Este gramado aqui é melhor que 70% dos gramados naturais do Brasil. Eu também já vi gramados sintéticos horríveis, e quando isso acontece, tem de fazer uma coisa, que é o que acontece em Portugal, ou o que acontece na Inglaterra... Quando os gramados não estão em condições, há que ir lá cobrar para que o gramado seja trocado, para que os atletas profissionais de alta competição joguem com o gramado como deve ser. Isso é o que tem que ser feito. Portanto, eu gosto muito de jogar aqui porque o gramado é top.Abel Ferreira

MOMENTO E OBRAS MILIONÁRIAS EXPLICAM PALMEIRAS MAIS CALMO COM BARUERI

O Palmeiras vive o seu melhor momento desde que passou a mandar jogos em Barueri: são nove jogos sem perder com sete vitórias consecutivas (incluindo clássicos contra São Paulo e Santos).

Leila Pereira investiu cerca de R$ 70 milhões para reformar a Arena ? que ela tem a concessão via Placar.

O objetivo com as obras era modernizar a Arena e oferecer uma instalação melhor para os atletas, principalmente no campo (que também foi reformado). A aceitação dos atletas e da comissão técnica são muito maiores neste sábado (28) com o estádio.