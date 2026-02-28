(UOL/FOLHAPRESS) - Um dos bairros atingidos pelo bombardeio do Irã ao Qatar foi Barwa, que ficou conhecido como "Argentine Neighborhood (Bairro Argentino)" após a Copa do Mundo de 2022. A informação é do portal Doha News e do jornalista Siddhant Mishra, correspondente da CNN Índia. A região fica na cidade de Al Wakrah, a cerca de 22 km de Doha.

Vídeos divulgados pelo portal Doha News mostram incêndios nas proximidades do bairro. Em uma das publicações, é possível ver um míssil caindo na rua.

No bairro há um mural pintado com as imagens de Messi, De Paul, Di Maria e Dibu Martínez. Também há uma pintura de Messi sendo coroado com a conquista da Copa, obra batizada de "Noche Mágica en el Estadio Lusail (Noite Mágica no estádio Lusail)". Ela foi feita pelo artista argentino Martín Ron.

Em dezembro de 2024, o UOL publicou uma reportagem sobre as principais características do bairro.

O QUE ACONTECEU?

EUA e Israel fizeram ataque em conjunto ao Irã na manhã deste sábado (28). Como represália, o governo iraniano atacou diversas bases militares norte-americanas no Oriente Médio, em países como Qatar, Bahrein, Kwait, Jordânia e Emirados Árabes Unidos.

O Qatar abriga a maior base dos EUA no Oriente Médio. É a de Al Udeid, que fica a cerca de 48 quilômetros de Barwa, ou Argentine Neighborhood, e a 34 quilômetros da capital Doha.

Imagens divulgadas pelo portal Doha News mostram as proximidades do "bairro argentino" sendo atingidas pelos bombardeios iranianos.

Segundo informações divulgadas pelo portal Al Jazeera, o Ministério da Defesa do Qatar anunciou a interceptação de diversos mísseis lançados em direção ao país.