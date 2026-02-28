(UOL/FOLHAPRESS) - As ligas nacionais de Israel, Irã e Qatar suspenderam seus jogos neste sábado após a série de bombardeios no Oriente Médio.

Na madrugada deste sábado (28), Israel e EUA lançaram ataques coordenados ao Irã, que em resposta bombardeou, com mísseis, Israel e países com bases norte-americanas como Qatar, Arábia Saudita e Emirados Árabes.

Em suas redes sociais, a QSL, liga do Qatar, fez primeiro uma publicação de cunho religioso pedindo proteção ao país e ao mundo islâmico e depois anunciou o adiamento da rodada, sem data definida de retorno.

A liga iraniana também tinha jogos marcados para neste sábado (28) e elas tiveram que ser adiadas. Assim como no Qatar, sem prazo definido para retorno.

Devido às retaliações iranianas, os jogos da Ligat Ha'Al, o Campeonato Israelense, também tiveram suas partidas marcadas para este fim de semana adiadas. Os jogos de Maccabi Tel-Aviv e Hapoel Tel-Aviv pela Euroliga de basquete, marcados para ocorrer durante a semana, seguem programados.

Os ataques ao Irã deixaram mortos, entre eles, o Ministro da Defesa e o chefe da Guarda Revolucionária do Irã, segundo agências internacionais.