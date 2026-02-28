SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ifab (International Football Association Board), instituição que coordena as regras do futebol, aprovou neste sábado, em sua reunião anual, realizada no País de Gales, um pacote de medidas destinadas a aumentar o ritmo das partidas e reduzir a cera no futebol.

Entre as mudanças, que serão implementadas a partir da Copa deste ano, estão a limitação de tempo para a cobrança de laterais e tiros de meta e um tempo fora de jogo para atletas que recebem atendimento durante a partida.

Veja abaixo as principais mudanças.

Atendimento médico

Quando um jogador receber atendimento em campo por lesão ou sua lesão interromper a partida, ele ficará fora do jogo por um minuto após o reinício.

Cobrança de lateral e tiro de meta

Se o juiz considerar que a cobrança do lateral ou do tiro de meta está demorando demais, ele começará uma contagem de cinco segundos. Se o atleta ultrapassar esses cinco segundos, o lateral será dado ao time adversário; no caso do tiro de meta, o adversário ganhará um escanteio.

Substituições

O jogador a ser substituído terá de deixar o gramado em até dez segundos após a exibição da placa de substituição ou, quando não houver placa, após o sinal do árbitro. Caso esse tempo seja ultrapassado, seu substituto só entrará quando houver uma paralisação após transcorrido um minuto de jogo.

Protocolo do VAR

O VAR poderá ser utilizado em outras situações na partida.

- para rever cartão vermelho decorrente da aplicação incorreta do segundo amarelo

- para rever cartão vermelho ou amarelo mostrado a jogador errado

- para rever marcação claramente incorreta de escanteio

A Ifab fará consultas para criar medidas para punir jogadores que deixarem o campo como forma de protesto contra decisão do árbitro e quando cobrirem a boca ao confrontar adversários nas partidas.