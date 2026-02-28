SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jogando fora de casa, o Manchester City venceu o Leeds neste sábado (28), pelo placar de 1 a 0, e segue na luta pela liderança da Premier League.
O jogador Semenyo marcou o único gol do Manchester City no confronto de hoje.
Com o resultado, o City anota 59 pontos, dois a menos que o líder Arsenal que joga a sua partida neste domingo (1º) contra o Chelsea.
O Manchester City retorna aos jogos da Premier Leaque no dia 4 de março, contra o Notthingham Forest. Já o adversário do dia enfrenta o Sunderland no dia 3.