SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro venceu o Pouso Alegre por 1 a 0, na noite deste sábado (28), pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, disputado no Mineirão. Com o resultado, a Raposa garantiu sua vaga na final.
Kaio Jorge marcou o gol do Cruzeiro. Agora, a Raposa aguarda o resultado de Atlético-MG x América-MG, que será disputado no domingo (1), para saber quem será seu adversário na final.
Em meio à pressão externa, Raposa se garante na final. O jogo para o Cruzeiro foi tranquilo, pressionando na maior parte dos dois tempos e sem sofrer um chute a gol do Pouso Alegre. Com a vitória por 2 a 1 no primeiro jogo, o triunfo no jogo da volta garantiu o retorno à decisão, a primeira desde 2024.
A preocupação do Cruzeiro é com Gerson e Cássio, que saíram lesionados. O meia sentiu ainda no primeiro tempo, enquanto o goleiro saiu na etapa final.
Campanha histórica do Pouso chega ao fim. Comandados pelo novato treinador Danilo, o Pouso Alegre teve o melhor desempenho de sua história nesta edição do Campeonato Mineiro, chegando às semifinais de forma inédita e garantindo vaga na Copa do Brasil de 2027. Agora, a equipe aguarda o início da Série D.
O Cruzeiro volta a campo na próxima quarta-feira (11), às 21h30, contra o Flamengo, no Maracanã, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Como foi o jogo
Cruzeiro dominante na primeira metade. Mesmo que tenha saído sem marcar, a Raposa teve grande parte do jogo sob controle, criando chances com Kaio Jorge, Kaiki e Matheus Pereira, que pararam em um Thiago Braga inspirado. Ainda no primeiro tempo, Gerson saiu lesionado e de maca, sendo substituído por Arroyo.
Vitória no final, mas segundo tempo tranquilo. Mantendo a pressão do primeiro tempo, o Cruzeiro carimbou a vaga no final do jogo. O gol de Kaio Jorge nos acréscimos do segundo tempo o isolou na artilharia do campeonato, com 6 gols.
Lances importantes
Mesmo pressionando, Cruzeiro só ameaçou o Pouso Alegre aos 22 minutos. Após lateral, Christian cruzou forte e rasteiro, Kaio Jorge ajeitou e Matheus Pereira chutou forte no canto. Thiago Braga operou um milagre, espalmando para escanteio.
Gerson sai machucado após dividida joelho com joelho com Gabriel Tota. Aos 25 minutos, o camisa 11 até tentou continuar em campo, mas precisou ser substituído.
Thiago Braga de novo. No minuto seguinte, William passou em profundidade para Kaio Jorge, que venceu o defensor na corrida e bateu para o gol, próximo da trave.
Pouso teve sua melhor chance bloqueada por Kaiki. Aos 40 minutos, Thiago Rubim ficou cara a cara com Cássio. Na hora de finalizar, o camisa 18 foi travado por Kaiki, mandando a bola para linha de fundo.
Kaiki arrisca de fora. Já no final do primeiro tempo, aos 46 minutos, o camisa 6 chutou forte de fora da área, mas Thiago Braga espalmou para o lado.
Christian perde sua principal chance. No começo do segundo tempo, aos 6 minutos, após confusão próxima a pequena área, a bola sobrou para o camisa 88 da Raposa sozinho. Ele bateu de primeira, mas chutou muito alto.
Cássio pediu substituição. Após dividida em bola na área, Cássio ficou sentindo o joelho. Ele tentou seguir em campo, mas pediu para sair aos 15 minutos. Em seu centésimo jogo pela Raposa, deu lugar ao estreante Matheus Cunha.
Fabricio Bruno quase abre o placar. Aos 20 do segundo tempo, após escanteio batido por Matheus Pereira, Fabricio Bruno subiu e cabeceou forte no gol do Pouso Alegre. Mais uma vez, a Raposa parou em Thiago Braga.
Quase gol contra do Pouso. Já nos acréscimos do segundo tempo, após cruzamento rasteiro, o zagueiro Xandão desviou para o próprio gol, e viu Thiago Braga espalmar para cima e dar um escanteio para a Raposa.
Kaio Jorge abre o placar no último minuto. Nos 52 minutos do segundo tempo, após confusão na grande área, a bola sobrou para Kaio Jorge, que chutou no canto e enfim marcou o primeiro da Raposa, sacramentando a vaga na final.
FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO 1 X 0 POUSO ALEGRE
Data e horário: 28 de fevereiro de 2026, às 18:30 (de Brasília)
Competição: Segundo jogo da semifinal do Campeonato Mineiro
Local: Mineirão
Árbitro: Daniel da Cunha Oliveira Filho
Assistentes: Fernanda Nadrea Gomes Antunes e Pablo Almeida Costa
VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira
Cartões amarelos: Arroyo (CRU)
Cartões vermelhos: Não houve.
Gol: Kaio Jorge (CRU)
CRUZEIRO: Cássio (Matheus Cunha); William, Fabricio Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Matheus Henrique), Christian (Bruno Rodrigues), Gerson (Arroyo) (Wanderson) e Matheus Pereira; Kaio Jorge
Técnico: Tite
POUSO ALEGRE: Thiago Braga; Vitão, Vanderley, Xandão e Matheus Nunes; Romarinho; Alexandre Pena (Ryan), Pedro Arthur (Gabriel) e Gabriel Tota (André Anderson); De Paula (Nathan) e Thiago Rubim (Marcelinho).
Técnico: Danilo