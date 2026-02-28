SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O seleção brasileira feminina sub20 de futebol bateu a da Venezuela por 2 a 0 na noite deste sábado (28), no Paraguai, e sagrou-se campeã do Sul-americano da categoria.

O Brasil venceu todas as 11 edições do campeonato, que é disputado desde 2004.

Os gols do Brasil saíram no primeiro tempo, com Tainá, aos 18 minutos, e Clarinha, aos 36, com um bonito chute de longa distância.

Dez seleções participaram da competição, disputada em duas fases, no sistema de pontos corridos.

As quatro primeiras colocadas se classificaram para o próximo Mundial da categoria, que será realizado entre 5 e 27 de setembro deste ano, na Polônia.

Além do Brasil, estarão no Mundial as seleções do Equador, da Argentina e da Colômbia

Veja as seleções campeãs mundiais na categoria sub20

2002 - Estados Unidos

2004 - Alemanha

2006 - Coreia do Norte

2008 - Estados Unidos

2010 - Alemanha

2012 - Estados Unidos

2014 - Alemanha

2016 - Coreia do Norte

2018 - Japão

2022 - Espanha

2024 - Coreia do Norte