SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Tite, do Cruzeiro, atualizou o estado de saúde de Gerson e Cássio, que saíram lesionados, e explicou a escolha pelos jogadores utilizados na vitória da Raposa por 1 a 0 contra o Pouso Alegre, pelo jogo da volta da semifinal do Campeonato Mineiro, neste sábado (28).

"Os dois foram traumas. Foi uma pancada. O Cássio foi sair, o adversário chocou e na queda bateu. (Assim como) o outro trauma, do Gerson. Inicialmente, eu falei com o doutor, mas a gente fica muito envolvido (com o jogo), que não teve um problema maior. Mas é um assunto clínico e daqui a pouco a direção pode passar em seguida com maior propriedade", disse Tite, técnico do Cruzeiro.

Justificativa sobre escolhas

Tite também mencionou a escolha dos jogadores em meio a intensa sequência de jogos da Raposa em prol da evolução da equipe, e falou sobre o condicionamento dos atletas que se machucaram, descartando que essa fosse uma das possíveis razões da lesão, causadas por traumas sofridos na partida, segundo Tite.

"Os atletas todos estavam bem, passaram pelo departamento médico e tinham condições. Foi por isso que (eles) foram colocados. Inclusive, para a equipe ter uma evolução e dar continuidade. Se no início tivéssemos já colocado esses atletas, talvez quantos pudessem estar em uma condição ruim física ou machucados também? A gente procurou equilibrar, mas talvez, se não tivesse colocado, não teria tido trauma. Mas que tinham condições eles de jogar, isso eles tinham", completou Tite

O Cruzeiro volta a campo na próxima quarta-feira (11), às 21h30, contra o Flamengo, no Maracanã, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.