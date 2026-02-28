SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gustavo Henrique, zagueiro do Corinthians, afirmou que a eliminação para o Novorizontino no Paulistão tem que servir de aprendizado para o restante da temporada.

"A gente sabia que eles fizeram uma campanha perfeita na casa deles, ganharam todas as partidas. A gente sabia que ia ficar com a posse e eles com o contra-ataque. Não conseguimos criar chances de gol. Que sirva de aprendizado para a continuação do ano. Temos que aprender com os nossos erros", disse Gustavo Henrique, em entrevista à Record.

O Corinthians foi eliminado para o Novorizontino sofrendo um único chute ao gol. Hugo Souza não fez nenhuma defesa em toda a partida.

A equipe de Dorival Jr foi mais ao ataque após sofre o gol, mas não conseguiu passar pelo goleiro Jordi. Mesmo nos minutos finais, com o Novorizontino todo no campo de defesa, o ataque corintiano não criou boas chances.

Agora, o Corinthians só volta a campo no dia 11 de março, contra o Coritiba, pelo Brasileirão, na Neo Química Arena.