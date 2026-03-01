SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Osasco conquistou neste sábado (28) a Copa Brasil de Vôlei feminino de 2026. No ginásio Moringão, em Londrina, lotado, o time paulista superou o Minas por 3 sets a 1 (25/23, 26/28, 25/20 e 25/17) e alcançou o seu quinto título na competição, sendo o segundo consecutivo, a jogadora Camila Brait eleita a melhor do campeonato.

A conquista isola o clube paulista como maior campeão do torneio. O Sesc-Flamengo, eliminado pelo Osasco na semifinal, tem quatro, enquanto o Minas seguiu com três troféus.

O título de Osasco também passa pelas mãos de Tifanny. Liberada para jogar horas antes da semifinal na sexta-feira (27), após disputa judicial que chegou ao STF (Supremo Tribunal Federal) e derrubou o veto da Câmara de Londrina, a oposta se virou como ponteira a partir do terceiro set e foi decisiva, com 15 pontos, sendo eleita a melhor em quadra. Ela também ganhou o troféu VivaVôlei.

Além do troféu, o clube paulista garantiu vaga na Supercopa de 2026 e no Campeonato Sul-Americano de Clubes de 2027.

O Minas, por sua vez, perdeu a primeira final em 2025/2026. A equipe já foi campeã da Copa Brasília e do Campeonato Mineiro.