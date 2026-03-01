SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Antes mesmo de subir ao topo do pódio nos Jogos Olímpicos de Inverno, a seleção feminina de hóquei no gelo dos Estados Unidos viveu uma noite especial. As atletas foram convidadas para um jantar sofisticado com o ator Stanley Tucci, conhecido também por sua paixão pela gastronomia italiana.

O encontro aconteceu no Ristorante Ratanà, em Milão, restaurante comandado pelo chef Cesare Battisti e listado no Guia Michelin. A equipe aproveitou um dia de folga para compartilhar a refeição com Tucci, que ganhou fama por filmes como "O Diabo Veste Prada" e por seus projetos ligados à culinária.

Especializado em cozinha milanesa contemporânea e ingredientes sazonais, o restaurante recebeu as jogadoras em seu pátio ao ar livre. Entre risotos e pratos típicos da região, as atletas brincaram que o ator poderia até assumir o posto de atacante principal do time, em meio às conversas animadas.

Dias depois do jantar, a equipe comandada por John Wroblewski confirmou o favoritismo e conquistou a medalha de ouro nos Jogos de Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, superando o Canadá por 2 a 1 em uma prorrogação emocionante. O gol decisivo de Megan Keller garantiu o título e manteve a campanha impecável da seleção no torneio.

Após a vitória, o grupo também ganhou destaque por uma decisão fora do gelo. As atletas optaram por não comparecer ao tradicional evento na Casa Branca com o presidente Donald Trump, após ele telefonar para parabenizar o time masculino de hóquei e, em tom de piada, afirmar:

"Vocês sabem que vou ter que levar o time feminino também, né? Senão provavelmente vou sofrer um impeachment", disse, em referência à seleção feminina campeã olímpica dias antes.

A declaração foi seguida por uma explosão de risadas debochadas de praticamente todos os jogadores, o que ampliou a repercussão do episódio nas redes sociais

Em nota, a USA Hockey informou que a equipe se sentiu honrada pelo reconhecimento, mas não poderia aceitar devido a compromissos acadêmicos e profissionais já assumidos após os Jogos.

Segundo a entidade, futuras oportunidades de visita institucional dependerão da disponibilidade das jogadoras ao término de suas temporadas. Já a equipe masculina, compareceu ao encontro oficial em Washington.