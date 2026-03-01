SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Italo Ferreira venceu a estreia do torneio Medina Surf Fest, neste domingo (1º), na piscina de ondas do Beyond The Club, em São Paulo.

Italo foi o "super-homem". O surfista arriscou a manobra "superman" -quando o atleta tenta um aéreo, solta a prancha e a puxa de volta- em duas ondas e teve sucesso, alcançando as duas maiores notas do evento. O somatório dele foi de 17.33

Estou competindo com os melhores e isso só eleva o nosso nível, engrandece o nosso esporte. Quando nos reunimos surgem novas ideias e projetos. É o que queremos, trazer o show para a galera [...] Eu fui para o tudo ou nada, a galera estava apelando, indo muito alto. No meio do caminho, eu fiquei na dúvida e decidi ir para o Superman. Italo Ferreira à TV Globo

O top 3 foi completado por Samuel Pupo (13.24) e Gabriel Medina (9.60). Ainda participaram do campeonato os surfistas Filipe Toledo, Miguel Pupo, Ian Gouveia, João Chianca e Alejo Muniz.

Sempre bom estar disputando com eles, são os melhores do mundo e agora a gente está com a energia renovada para começar o ano. O ano é longo, o Circuito começa já, estou feliz de estar voltando. Gabriel Medina à Globo

Alejo Muniz participou apenas das ondas de manobra. Por conta das dores, o surfista optou por não tentar as ondas dedicadas somente aos aéreos.

Agora, a preparação segue para o Circuito Mundial de Surfe. A primeira etapa do torneio da WSL será entre os dias 1° e 11 de abril, em Bells Beach, na Austrália.

Como funcionou o campeonato

Cada surfista teve direito a quatro ondas. Dessas, duas foram para aéreos e as outras duas para performance de manobras e tubos.

A pontuação de cada participante foi composta pela melhor nota dele em cada um dos tipos de onda. Venceu quem somou mais pontos.

Não houve enfrentamento por fases de mata-mata. Todos os surfistas competiram uns contra os outros em uma mesma chave.

Classificação

- Italo Ferreira: 17.33 (8.33 + 9.00)

- Samuel Pupo: 13.24 (5.07 + 8.17)

- Gabriel Medina: 9.60 (6.83 + 2.77)

- Ian Gouveia: 7.66 (5.83 + 1.83)

- Miguel Pupo: 7.44 (4.17 + 3.27)

- João Chianca: 6.74 (5.17 + 1.57)

- Filipe Toledo: 5.90 (2.83 + 3.07)

- Alejo Muniz: 2.50 (não completou a etapa)