SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meio-atacante Jesse Lingard chegou ao Brasil neste domingo (1º) para fazer exames médicos e assinar com o Corinthians.
Lingard desembarcou no Aeroporto de Guarulhos e deu algumas poucas palavras. O inglês se disse bem fisicamente.
"Muito boa [condição física]. Vai, Corinthians. Vou falar depois [sobre o que o fez vir ao Brasil]", disse Jesse Lingard.
O jogador passará por exames médicos e, se aprovado, assinará o contrato definitivo com o Corinthians. O vínculo será válido até o final do ano.
Lingard estava livre no mercado após deixar o FC Seoul, da Coreia do Sul, no final do ano passado. Ele passou as duas últimas temporadas por lá após construir toda a carreira na Inglaterra, onde teve destaque pelo Manchester United e chegou à seleção.
O Corinthians venceu a concorrência de outros clubes para contratar Lingard. Feyenoord (Holanda), além de times da segunda divisão inglesa e dos Estados Unidos estavam de olho no jogador. Entretanto, a estrutura do Timão pesou na decisão do atleta.
O inglês já conhece Memphis Depay. A dupla atuou lado a lado entre 2015 e 2016 no Manchester United, mas o holandês não teve participação direta na vinda do ex-companheiro ao Corinthians, diferentemente do que aconteceu no caso da chegada do marroquino Zakaria Labyad.
Lingard terá, pelo menos, três competições para disputar pelo Corinthians em 2026. O Timão está na Libertadores, no Brasileirão e na Copa do Brasil, mas pode jogar a Copa Intercontinental caso vença o título continental.