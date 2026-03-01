Marcelo Melo e Alexander Zverev comemoraram, na noite deste sábado (28), o título de duplas masculinas do ATP 500 de Acapulco, no México. Essa foi a primeira conquista do mineiro e do alemão juntos.

Na decisão, Melo e Zverev derrotaram o austríaco Alexander Erler e o norte-americano Robert Galloway por 2 sets a 0 ( 6/3 e 6/4 ) em 1h09min.

A conquista representou para Melo o 42º título na carreira em 80 finais.

Bicampeão no Rio Open, no dia 22 deste mês, Melo trocou o saibro pela quadra dura para conquistar seu segundo ATP 500 em menos de uma semana, somando oito vitórias seguidas.

Com o título em Acapulco, ele voltará ao top 50 do ranking, devendo aparecer na 46ª colocação na próxima atualização.

