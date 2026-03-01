(UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro Antony foi destaque do Derby de Andaluzia neste domingo (1) após um gol de bicicleta que inaugurou o marcador no Estádio de La Cartuja. O jogo acabou 2 a 2.

Esse foi o primeiro gol do atacante ex-São Paulo neste clássico. Ele já soma 21 pelo clube

O segundo gol dos Verdiblancos foi de Fidalgo e Aléxis Sanchez e Romero marcaram para o Sevilla.

Com a vitória, a equipe do brasileiro se mantém na quinta posição com 42 pontos e vai garantindo vaga na UEFA Europa League, enquanto o Sevilla fica em 12º.

O Betis volta a campo no próximo domingo às 12h15 (horário de Brasília) quando enfrentará o Getafe. O Sevilla enfrenta o Rayo Vallecano no mesmo dia às 14h30.

O JOGO

A partida começou com ambas as equipes buscando o ataque mas a primeira chance foi do Sevilla com Gudelj mas a bola acabou indo pra fora.

Com 15 minutos, após chute de Cucho que bateu em Carmona, a bola subiu e na entrada da pequena área, Antony deu uma bicicleta e marcou um golaço.

Aos 38, Abde arrancou do meio-campo e buscou Fidalgo na área, de primeira, o meia ampliou a vantagem.

Aos 17 do segundo tempo, Alexis Sanchez aproveitou cruzamento e de cabeça, diminuiu para o Sevilla.

Com 32, os visitantes quase empataram após chute de Adams desviar em Natan e Valles defender. Aos 40, o Sevilla conseguiu o empate após chute de Romero da entrada da área que acabou no canto do gol do Bétis.

No lance seguinte, os Verdiblancos quase fizeram o terceiro após finalização de Abde que parou na trave.