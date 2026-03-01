(UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo marcado pelas bolas paradas, o líder Arsenal venceu o Chelsea por 2 a 1, neste domingo (01), e manteve a vantagem sobre o Manchester City no Campeonato Inglês. Os dois gols dos Gunners foram marcados em cobranças de escanteio, o que tem sido a marca da equipe treinada por Mikel Arteta desde a última temporada.
O Arsenal chegou pressionado para o jogo, já que o City havia diminuído a diferença para dois pontos após vitória sobre o Leeds. Com o triunfo sobre os Blues, a equipe de Londres voltou a ter cinco pontos de vantagem, mas tem um jogo a mais em relação ao time de Pep Guardiola. O Chelsea é o sexto colocado, com 45.
O líder do campeonato volta a campo na quarta-feira, quando visita o Brighton, às 16h30 (de Brasília). Os Blues visitam o Aston Villa, no mesmo dia e horário.
COMO ESTÁ A TABELA?
1º - Arsenal: 64 pontos2º - Manchester City: 59 pontos3º - Manchester United: 51 pontos4º - Aston Villa: 51 pontos5º - Liverpool: 48 pontos6º - Chelsea: 45 pontos
O JOGO DAS BOLAS PARADAS
Em um jogo de forte marcação, coube aos times explorarem as jogadas de bola parada. E funcionou para os dois lados. As melhores chances das equipes vieram deste artifício.
O Arsenal abriu o placar com gol de cabeça de Saliba, após escanteio cobrado por Saka. Depois, foi a vez do Chelsea punir os Gunners nos escanteios. Raya até salvou o líder do campeonato em cobrança que resultou no toque contra de Declan Rice. No escanteio seguinte, não teve jeito. Hincapié resvalou na bola na primeira trave e impediu qualquer ação do goleiro. Gol contra para os Blues e jogo empatado.
No segundo tempo, mais bola parada. Foi assim que o Arsenal desempatou o jogo, com gol de cabeça de Timber em mais um escanteio.
GOLS E DESTAQUES
Sánchez querendo emoção... O goleiro do Chelsea errou duas saídas de bola nos primeiros sete minutos e quase deu chance para o Arsenal marcar, mas os Gunners não aproveitaram.
A primeira grande chance foi do Chelsea. Em cobrança de falta de Enzo Fernández para dentro da área, a bola caiu no pé do zagueiro Sarr, que chutou errado e mandou para fora.
Na bola parada, o Arsenal não perdoa. Se os Blues não aproveitaram a chance na bola parada, os Gunners mostraram como se faz. Aos 21 minutos do primeiro tempo, Saka cobrou escanteio em direção a Gabriel Magalhães na segunda trave. O brasileiro escorou de cabeça para Saliba, que completou, também de cabeça, para o gol. A bola ainda tocou no zagueiro Sarr antes de entrar, mas o gol foi dado para o defensor do Arsenal.
Foi a vez dos Gunners darem emoção. Aos 30 minutos da etapa inicial, Zubimendi saiu jogando errado e recuou a bola de forma perigosa para Raya, com João Pedro em cima do lance. O goleiro do Arsenal conseguiu se virar e mandar a bola para lateral.
E o Chelsea respondeu na bola parada. Já nos acréscimos do primeiro tempo, aos 47 minutos, após os jogadores do Chelsea reclamarem de um toque no braço de Declan Rice, Reece James cobrou escanteio na primeira trave, o lateral Hincapié, do Arsenal, deu uma "casquinha" contra a própria meta e o jogo foi para o intervalo empatado.
O Chelsea queria mais. No início do segundo tempo, Reece James ganhou dividida de Trossard, tocou para João Pedro, que deixou de primeira para Enzo Fernández. O argentino avançou até a entrada da área, chutou rasteiro e obrigou Raya a fazer uma grande defesa. Em seguida, mais um lance perigoso de bola parada. Cobrança de escanteio de James e cabeçada de João Pedro, mas o goleiro do Arsenal estava esperto e defendeu sem dar rebote.
De novo a bola parada. Mesmo com o Chelsea tendo mais volume, quem chegou ao segundo gol foi o Arsenal. Em cobrança de escanteio de Rice, o goleiro Sánchez saiu errado e a bola sobrou na cabeça de Timbers, que só empurrou para o gol.
Pouco tempo depois, Pedro Neto fez falta dura em Gabriel Martinelli. O português já tinha cartão amarelo, recebeu o segundo e foi expulso.
Quase o empate no fim... Mesmo com um jogador a menos, o Chelsea foi para cima no fim do jogo e quase chegou ao empate. Garnacho jogou a bola na área para João Pedro, mas a bola foi direto em direção ao gol e Raya fez uma grande defesa. Ainda deu tempo do Chelsea ir às redes, com Delap, mas o juiz deu impedimento de João Pedro no início da jogada.
ARSENAL
Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Zubimendi, Rice (Nørgaard) e Eze; Saka, Trossard (Martinelli) e Gyökeres (Havertz).
T.: Mikel Arteta
CHELSEA
Sánchez; Reece James, Chalobah, Sarr (Adarabioyo) e Hato (Gusto); Caicedo, Andrey Santos (Lavia) e Enzo Fernández (Delap); Cole Palmer (Garnacho), Pedro Neto e João Pedro. T.: Liam Rosenior
Local: Emirates Stadium, em LondresÁrbitro: Darren England
Assistentes: Scott Ledger e Akil Howson
VAR: John BrooksCartões Amarelos: Gabriel Magalhães (ARS), Palmer (CHE), Hato (CHE) e Pedro Neto (CHE)Cartões Vermelhos: Pedro Neto (CHE)
Gols: Saliba, aos 21 minutos do primeiro tempo; Hincapié (contra), aos 47 do primeiro tempo; Timber, aos 21 do segundo tempo