(UOL/FOLHAPRESS) - Um torcedor faleceu na arquibancada durante o jogo entre Sporting Gijón e Leganés, válido pela 28ª rodada da segunda divisão do Campeonato Espanhol, disputado neste domingo (01).

O jogo foi paralisado logo aos 3 minutos do primeiro tempo, quando o árbitro acionou o protocolo de emergências médicas na torcida. Ele foi avisado pelo goleiro do Leganés, que foi alertado pelos torcedores sobre o ocorrido na arquibancada.

Depois de uma paralisação de 15 minutos, o árbitro avisou aos capitães que as equipes poderiam voltar ao vestiário, segundo o portal espanhol Mundo Deportivo. Pouco tempo depois, o sistema de som do estádio anunciou a necessidade de evacuação das torcidas e a suspensão defintiva da partida, ainda segundo o jornal.

Houve tentativa de reanimação por 45 minutos, mas a declaração de óbito veio ainda no estádio, de acordo com o portal Record, de Portugal.

A vítima era Constantino Rodríguez, de 82 anos, segundo o jornal espanhol Sport. De acordo com publicação feita nas redes do Sporting Gijón, ele era sócio torcedor do clube há 40 anos.

Segundo o Leganés, a partida foi reagendada para segunda-feira (02), às 16h (Brasília).

O QUE DIZEM OS CLUBES

O Sporting Gijón publicou uma nota em suas redes sociais lamentando o falecimento do torcedor. Veja na íntegra:

É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento de C. R. G., aos 82 anos, no início da partida desta tarde no El Molinón. Ele era sócio-torcedor há 40 anos. Estamos todos profundamente consternados. Que ele descanse em paz. Nossos pensamentos e apoio estão com sua família e entes queridos. O Real Sporting de Gijón agradece a todos os profissionais de saúde e segurança presentes no El Molinón pelo trabalho realizado neste domingo (01), bem como aos nossos torcedores e aos torcedores do time adversário pelo comportamento exemplar durante toda a partida.Sporting Gijón, em nota.

O Leganés não fez uma nota lamentando a morte, mas, em postagem nas redes, deixou o futebol de lado e agradeceu seus torcedores. Veja:

neste domingo (01), o futebol é a coisa menos importante. Obrigado a todos e tenham uma boa viagem de volta para casa.Leganés, em publicação.