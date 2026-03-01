SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico do Benfica, José Mourinho, esclareceu neste domingo (1º) sua posição sobre as acusações de racismo contra Gianluca Prestianni, que foi suspenso provisoriamente pela Uefa. O treinador disse que, se as acusações forem confirmadas, o argentino nunca mais jogará sob seu comando.

"Se o jogador for efetivamente culpado, não vou voltar a olhar para ele como tenho olhado e comigo acabou", garantiu.

Mourinho ressaltou que a presunção de inocência é um direito que está previsto na Declaração Universal dos Direitos do Homem, mas que, como cidadão, repudia qualquer tipo de discriminação, preconceito e ignorância.

"Se, repito muitas vezes, se o meu jogador não respeitou esses princípios, que são os meus e do Benfica, a sua carreira com um treinador que se chama Mourinho e num clube como o Benfica chega ao fim."

Suspenso temporariamente pela Uefa após ser acusado por vários jogadores do Real Madrid de ter insultado Vinicius Junior, chamando-o de "macaco", no jogo de ida em Lisboa pela Liga dos Campeões, Prestianni nega as acusações. Ele ficou impossibilitado de jogar a partida de volta da repescagem do torneio, em Madri. O Real Madrid venceu por 2 a 1 e eliminou o Benfica.

Em Lisboa, após marcar o único gol do jogo, Vini Jr comemorou com uma dancinha perto da bandeirinha de escanteio e, depois, alegou ter recebido insultos racistas de Prestianni, embora não haja provas em vídeo para confirmar essa versão, pois o argentino cobriu a boca com a camisa ao se dirigir a Vini Jr.

Apesar da falta de provas conclusivas, a Uefa decidiu suspender provisoriamente Prestianni, medida comemorada pelo meio-campista francês do Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, como uma "vitória contra o racismo".

Até agora, o Benfica vinha defendendo o meio-campista argentino, afirmando que "ele não é racista" e que já havia pedido desculpas aos seus companheiros pelo incidente.

Após o jogo de ida, no qual foi expulso, Mourinho pareceu justificar o comportamento de Prestianni e acusou o atacante brasileiro de provocar os jogadores e a torcida portuguesa com sua comemoração após o gol.