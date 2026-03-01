(UOL/FOLHAPRESS) - A jovem estrela brasileira Endrick foi protagonista neste domingo na derrota do Lyon pro Olympique de Marselha por 3 a 2, dando duas assistências, em jogo realizado no Stade Velodrome, em Marselha.

Os jogadores brasileiros foram fundamentais na partida. Endrick deu duas assistências e fez vários passes que colocaram os companheiros na cara do gol.

Do lado do Marselha, Igor Paixão entrou no intervalo e fez o Marseille melhorar. Na primeira chance que teve mandou no ângulo e quando o jogo estava 2 a 1 pro Lyon, colocou Aubameyang na cara do gol pra empatar a partida e no terceiro gol, participou da jogada.

O resultado embola a disputa pela terceira colocação. O Lyon fica em terceiro com 45 pontos e o Marselha encosta com 43. A terceira colocação da vaga na Liga dos Campeões

O JOGO

Logo no começo do jogo, aos 2 minutos de jogo, Endrick aproveitou sobra de bola tocou pro meio e Tolisso pegou na entrada da área e abriu o placar para o Lyon.

Quatro minutos depois, o brasileiro tentou bicicleta e o goleiro defendeu, o lance porém, não valia por falta no lance anterior. Aos 15, o atleta deu uma arrancada e invadiu a área, mas na hora de bater foi bloqueado e a bola subiu, indo pra fora. A dividida deixou Endrick mancando e em duas ocasiões ele precisou ser atendido.

A segunda metade do primeiro tempo não teve muitas chances de gol, a maior delas foi em chute cruzado de Yaremchuk defendido por Rulli.

Logo na volta do segundo tempo, o Olympique teve sua primeira chance com Aguerd que pegou sobra de escanteio e mandou pra fora. No lance seguinte, o Lyon tentou responder e Endrick lançou Tessmann na área mas o norte-americano não dominou. Pouco depois, o brasileiro lançou Tolisso do meio de campo e o atacante marcou, porém estava em posição irregular.

Aos seis minutos, Igor Paixão, que entrou no intervalo, pegou da intermediária e bateu colocado no ângulo fazendo um golaço para empatar o jogo.

Com 17, Endrick recebeu na área e deixou para Himbert bater, mas ele acabou chutando pra fora. Dez minutos depois, o brasileiro foi lançado em contra-ataque e tentou encobrir o goleiro, mas a bola não foi muito alto e Rulli ficou com a bola.

Aos 30, o brasileiro pegou a bola no meio e de trivela, lançou Humbert que invadiu a área e chutou na saída do goleiro para fazer 2 a 1.

Cinco minutos depois, após cobrança de escanteio, Igor Paixão lançou Aubameyang e o atacante pegou de primeira, empatando o jogo.

Já nos acréscimos, Endrick foi desarmado no meio, Igor Paixão foi lançado e tocou para Nwaneri, que tocou para Aubameyang no meio e o gabonês mandou pro gol, virando a partida.