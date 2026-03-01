(UOL/FOLHAPRESS) - Roma e Juventus fizeram um jogo eletrizante, neste domingo (1), e ficaram no empate em 3 a 3, no Estádio Olímpico de Roma, com direito a golaço do ex-Flamengo Wesley e gol de empate aos 47 minutos do segundo tempo, pela 27ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26.

Wesley marcou o primeiro gol da Roma aos 39 minutos da etapa inicial. O ex-Flamengo recebeu de Pisilli pela esquerda, cortou a marcação do brasileiro Bremer na entrada da área e finalizou cruzado e colocado, sem chances para Perin.

Roma 1-0 Juventus | Serie AUN GOLAZO DEL LATERAL BRASILEÑO WESLEYQue partido pesado abrió...pic.twitter.com/bh4orstxyC

Lateral-direito de origem, o jogador de 22 anos tem atuado na ala pela esquerda. Titular absoluto da Roma, Wesley chegou a quatro gols marcados em 32 partidas, além de ter dado uma assistência.

Após Wesley abrir o placar, a Juventus empatou logo aos 2' do segundo tempo, com Francisco Conceição. A Roma voltou à frente com Ndicka e Donyell Malen. Mas, com gols de Boga e Gatti, respectivamente aos 33 e 47, a Juve conseguiu o empate.

Com o resultado, a Roma chegou aos 51 pontos, e é a quarta colocada do Italiano. A Juventus está na sexta colocação, com 47 pontos.

RESULTADOS DESTE DOMINGO NO ITALIANO

Cremonese 0 x 2 Milan

Sassuolo 2 x 1 Atalanta

Torino 2 x 0 Lazio

Roma 3 x 3 Juventus