(UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG precisou dos pênaltis para passar pelo América-MG e chegar à final do Campeonato Mineiro de 2026. Após o empate em 0 a 0, neste domingo (1), no Independência, pelo segundo jogo da semifinal, o Galo venceu o Coelho por 4 a 2 nas penalidades. Everson, com duas defesas e convertendo o pênalti decisivo, foi o grande herói da classificação.
Agora, o Atlético-MG vai ter o clássico com o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro. A decisão será em jogo único, no próximo domingo (8), às 18h (de Brasília).
O jogo deste domingo marcou a estreia de Eduardo Domínguez no comando do Atlético-MG. O técnico argentino foi anunciado na última terça-feira como substituto de Jorge Sampaoli.
COMO FOI O JOGO
Mesmo com clara superioridade técnica do Atlético-MG, o primeiro tempo foi equilibrado. O Galo chegou a ter mais de 60% de posse de bola e pressionou o Coelho, mas o time da casa assustou com chutes perigosos de fora da área, obrigando Everson a fazer boas defeses. Por outro lado, mesmo com mais tempo de bola, o Atlético-MG teve dificuldade para criar boas chances. O lance mais perigoso do Galo só aconteceu nos acréscimos, com Scarpa, que parou em Gustavo.
O segundo tempo seguiu equilibrado, mas morno e com menos chances de gols. O Atlético-MG dominou novamente e, dessa vez, teve 72% de posse de bola. Mas conseguiu ser ainda menos improdutivo do que na etapa inicial e praticamente não assustou o goleiro Gustavo, enquanto o América-MG também pouco conseguiu fazer.
LANCES IMPORTANTES
América-MG assusta com finalizações de fora da área. Com menos posse de bola, o Coelho era mais objetivo em campo e assustou com chutes de longe. Primeiro, com Felipe Amaral e, depois, com Eduardo Person. Nas duas, Everson salvou o Galo.
Scarpa para no goleiro Gustavo. A melhor chance do Galo no primeiro tempo só aconteceu aos 45 minutos. Gustavo Scarpa recebeu de Victor Hugo pela esquerda e finalizou em cima do goleiro Gustavo, que espalmou.
Cissé leva perigo. Pouco depois de entrar em campo, o jovem Cissé quase marcou em boa finalização de fora de área aos 24 minutos do segundo tempo.
Gabriel Barros isola chance da vitória. Aos 42 minutos, o atacante Gabriel Barros teve a chance de garantir a vitória do Coelho após bom passe de Person, mas isolou a bola dentro da área.