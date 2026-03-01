(UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio venceu o Grenal 450 e fez 3 a 0 no Internacional no primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho, disputado neste domingo (1), na Arena do Grêmio.
Enamorado, Amuzu e Carlos Vinicius marcaram os gols do Tricolor. Já Bernabei foi expulso no primeiro tempo após fazer falta em Amuzu. Com um a mais, o Grêmio fez três gols.
Grêmio sai na frente na final. A vitória confortável, com três gols de vantagem, dá ao Tricolor a chance de chegar mais tranquilo para o jogo de volta. Além disso, o tricolor chega a sua 143ª vitória no clássico.
Para reverter o resultado, o Inter terá de vencer por 3 (para levar aos pênaltis) ou mais gols de vantagem, feito que não acontece desde 1997, quando o Colorado venceu o rival por 5 a 2, no Grenal 335.
Grêmio e o Internacional só voltam a campo no próximo domingo (8), às 18h00 (Brasília), no Beira-Rio, pelo jogo de volta da final.
EXPULSÃO DE BERNABEI MUDOU RUMO DO JOGO
O primeiro tempo estava equilibrado, até o lateral colorado ser expulso por falta em Amuzu aos 31 minutos. Por ser o último homem, levou o vermelho direto. A partir deste lance, o tricolor dominou o jogo, marcando logo depois, aos 38 e 45 minutos, e exigindo que Rochet deixasse a desvantagem somente em dois gols. Ao longo da primeira metade, houve várias discussões entre os jogadores e as comissões técnicas de Inter e Grêmio.
O segundo tempo foi de poucas oportunidades, mas Grêmio aproveitou para ampliar. As mudanças no intervalo trouxeram mais estabilidade para o Inter, que sofria desde a expulsão de Bernabei. Ainda assim, viu o rival ampliar a vantagem em um descuido de Alan Patrick, que foi desarmado no campo de defesa e viu Carlos Vinicius cavar por cima de Rochet para sacramentar a vitória.
LANCES IMPORTANTES
Polêmica com arbitragem. Aos 13 minutos, Arthur e Borré se esbarraram e o atacante do Inter sentiu e pediu atendimento. O juiz não marcou nada, mas jogadores e comissão técnica do Colorado pediram revisão. O VAR não chamou.
Bernabei é expulso. Aos 31 minutos, após cobrança de falta do Inter na barreira, o Grêmio conseguiu um contra-ataque e deixou Amuzu sozinho em direção ao gol. Bernabei era o último homem, fez a falta e foi expulso por Daronco.
Enamorado abre o placar. Aos 38, depois de escanteio para o Grêmio, Borré afastou mal e deu nos pés de Enamorado. Da meia-lua, o atacante tricolor bateu colocado e forte no ângulo de Rochet para dar vantagem ao tricolor.
Grêmio segue pressionando. Aos 42, após passe em profundidade ser desviado, a bola sobrou para Carlos Vinicius, que entrou na grande área e bateu forte, forçando Rochet a espalmar a bola.
Tricolor amplia no final do primeiro tempo. Após dividida, aos 45 minutos, a bola sobrou para Amuzu sozinho no campo de ataque, que disparou e bateu no canto de Rochet.
Polêmica no gol. O Inter reclamou de uma possível falta sofrida por Ronaldo, em um carrinho de Noriega. O VAR não chamou e o gol foi validado.
Tricolor quer o terceiro. Já nos acréscimos, Amuzu foi lançado sozinho na ponta. Avançou, cortou para o meio e bateu, mas parou em Rochet, que espalmou para escanteio.
Grêmio amplia vantagem. Aos 22 minutos do segundo tempo, Arthur desarmou Alan Patrick no campo de ataque, deixando a bola nos pés de Amuzu. O camisa 9 deixou Carlos Vinicius na cara do gol, que cavou em Rochet. Após bater na trave, a bola passou por cima da linha.
GRÊMIO
Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Arthur (Tiaguinho) e Monsalve (Willian); Enamorado (Tetê), Amuzu (Gabriel Mec) e Carlos Vinicius (André Henrique).T.: Luís Castro
INTERNACIONAL
Rochet; Bruno Gomes (Braian Aguirre), Gabriel Mercado, Félix Torres e Bernabei; Ronaldo (Vitor Gabriel), Paulinho Paula e Alan Patrick (Bruno Tabata); Vitinho, Carbonero (Alan Rodríguez) e Rafael Borré (Alerrandro).T.: Paulo Pezzolano
Local: Arena do GrêmioPúblico: 50.166 presentes
Árbitro: Anderson Daronco
Assistentes: Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau
VAR: Daniel Nobre BinsCartões amarelos: Mercado, Vitinho, Borré e Paulinho (INT)
Cartões vermelhos: Bernabei (INT)Gols: Enamorado, Amuzu e Carlos Vinicius (GRE)