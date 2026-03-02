(UOL/FOLHAPRESS) - Três tie-breaks, cerca de meia hora em quadra e um título de um evento milionário. Foi assim a participação de João Fonseca no MGM Slam, torneio de exibição em Las Vegas, realizado neste domingo, com prêmio de US$ 1 milhão. O brasileiro de 19 anos sagrou-se campeão ao bater, na final, o americano Reilly Opelka, número 69 do ranking, por 10/6, 7/10 e 10/5 (a final foi jogada em melhor de três tie-breaks de até 10 pontos).

Antes, Fonseca já havia derrotado o francês Gael Monfils (atual #170 do mundo) por 10/6 e o cazaque Alexander Bublik (#10) por 10/3. Até a final, cada partida do MGM Slam foi disputada em tiro curto, em apenas um tie-break de até 10 pontos. O evento também contou com os americanos Taylor Fritz (#7) e Tommy Paul (#22), o norueguês Casper Ruud (#12) e o australiano Nick Kyrgios (#749).

A CAMPANHA

Na primeira partida, Fonseca derrotou o francês Gael Monfils por 10/6 depois de sair atrás por 0/3. O brasileiro tentou sempre agredir com sua direita e nem sempre teve sucesso, mas sacou bem na segunda metade do duelo e contou com três duplas faltas do adversário. O ponto mais importante veio quando Monfils sacava em 6/7, com o placar ainda equilibrado, e Fonseca subiu à rede. O francês, então, errou uma passada de esquerda e não fez mais nenhum ponto depois disso.

Nas semifinais, contra o cazaque Alexander Bublik, atual #10 do mundo, Fonseca esteve muito mais afiado. Abriu dois mini-breaks com uma curtinha vencedora e uma boa subida à rede e, após mais um ótimo saque e um erro do rival, colocou 5/0 no placar. Bublik não mostrou poder de reação e anotou apenas três pontos depois disso.

Na final, disputada em melhor de três tie-breaks, Opelka começou melhor, conquistando dois mini-breaks e sacando em 4/1, mas o americano jogou mal dois pontos seguidos, desperdiçou a vantagem, e Fonseca aproveitou para crescer no jogo. Sacando aberto e fazendo o rival de 2,11m de movimentar, o brasileiro viu seu plano de jogo funcionar e abriu vantagem até fazer 10/6. O americano reagiu no segundo set, sacando melhor e agredindo com mais eficiência. João até teve 5/4 e saque, mas errou duas direitas seguidas, permitiu a virada e, depois disso, Opelka não vacilou mais até fechar a parcial em 10/7. A parcial decisiva começou com Fonseca encaixando uma ótima devolução e forçando um erro do adversário. O brasileiro, desta vez, não desperdiçou a vantagem e ampliou a diferença quando Opelka cometeu uma dupla falta. Sem vacilar, o carioca aproveitou até selar a fatura.