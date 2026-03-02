BARUERI, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras comemora a sétima final consecutiva, as vitórias em todos os clássicos do ano e o recorde de público na Arena Crefisa Barueri no triunfo contra o São Paulo. No entanto, o clube não deve ter a cereja do bolo para este início de temporada: o retorno ao Allianz Parque para o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista.

O Novorizontino tem a melhor campanha e fará o jogo decisivo, no próximo domingo (8), no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. A equipe deixou Santos e Corinthians pelo caminha no mata-mata e terminou a primeira fase como líder.

O Palmeiras tem o mando do jogo de ida, na quarta-feira (4), e ele deve ser oficializado para a Arena Barueri. O Alviverde vê um cenário muito improvável para que o primeiro jogo seja realizado no Allianz Parque ?apesar do esforço da Soccer Grass para concluir a obra do gramado (ela está bem próxima do fim).

O martelo será batido nesta segunda-feira (2), 12h, no Conselho Técnico dos finalistas na sede da FPF.

O Palmeiras terá um público menor do que teria no Allianz Parque, mas o momento em Barueri é muito positivo. São 10 jogos de invencibilidade no estádio, com nove vitórias e um empate.

PALMEIRAS ANIMA TORCIDA COM RECORDE E "PERFEIÇÃO" NOS CLÁSSICOS

Na vitória contra o São Paulo, o Palmeiras registrou seu recorde de público em Barueri: 29.717 torcedores, com uma renda de R$ 1.030.515,50.

Além disso, a equipe seguiu com 100% de aproveitamento nos clássicos nesta temporada. São duas vitórias contra o São Paulo (3 a 1 e 2 a 1), uma contra o Santos (1 a 0) e uma contra o Corinthians (também por 1 a 0).

A vaga na final representa a chance do torcedor do Palmeiras voltar a conquistar um título. O último foi justamente o Paulista de 2024, contra o Santos.