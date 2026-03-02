SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A eliminação na semifinal do Campeonato Paulista para o Novorizontino, no sábado, freou o embalo do Corinthians neste início de temporada, mas, ao mesmo tempo, deu um alívio no calendário e vai permitir que os reforços tenham treinos em "igualdade" com o restante do elenco.

PÉ NO FREIO E NOVAS METAS

O Corinthians vinha de cinco jogos de invencibilidade. No período, a equipe somou três vitórias (Bragantino, São Bernardo e Athletico) e dois empates (Portuguesa e Cruzeiro). Os bons resultados levaram o time à semi do Paulisto e ao terceiro lugar após quatro rodadas no Brasileiro.

A queda joga um balde de água fria e diminui a euforia. Sem chance de conquistar o bi consecutivo do Paulistão, o Corinthians terá um período de mais oito dias de treino ? a partir desta segunda-feira (2) ? até o jogo contra o Coritiba, em casa, pelo Brasileirão.

O período sem jogos será bom para os reforços estrangeiros do clube: Zakaria Labyad e Jesse Lingard. O marroquino está com o elenco há mais tempo, mas não pôde jogar o Paulistão e está em recondicionamento físico. O inglês, por outro lado, chegou neste domingo (1º) ao Brasil, se disse bem fisicamente, mas ainda será avaliado no dia a dia.

A dupla poderá treinar em igualdade com os companheiros. Caso o Timão tivesse ido à final do Paulistão, o elenco estaria com calendário cheio pelos próximos dias. Ambos não estão inscritos no Estadual e, por isso, ficariam fora do baralho quando Dorival tivesse de montar as equipes titulares para os jogos decisivos.

O período sem jogos também pode trazer novidades "caseiras". Contratado neste ano, Kaio César sentiu um problema na coxa logo em seu segundo jogo pelo Corinthians ?contra o Capivariano ? e já faz trabalhos parciais no campo. Ele pode voltar no duelo contra o Coritiba. Yuri Alberto e Matheus Pereira tiveram lesões similares no bíceps femoral e ainda estão em tratamento.

O Corinthians, por ora, tem mais três competições para disputar na temporada. Além do Brasileiro, a equipe jogará a Libertadores e a Copa do Brasil a partir do mês que vem. Se vencer a Liberta, ainda terá a Copa Intercontinental neste ano. Caso fiquei em terceiro no seu grupo, vai para a Sul-Americana.