RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco acelerou as conversas com Renato Gaúcho para ser o substituto de Fernando Diniz como técnico.
ELIMINAÇÃO AUMENTA URGÊNCIA
Com a eliminação no Campeonato Carioca neste domingo (1º), a ideia é que o Vasco defina seu novo treinador nos próximos dias. O objetivo é tê-lo já à beira do campo na partida contra o Palmeiras, em São Januário, no próximo dia 12, pelo Campeonato Brasileiro.
As tratativas com Renato Gaúcho já haviam avançado antes mesmo de o Cruzmaltino empatar com o Fluminense por 1 a 1, resultado insuficiente para se classificar à final do Estadual, já que no jogo de ida, no Nilton Santos, o Tricolor venceu por 1 a 0.
As bases salariais e o tempo de contrato já estão sendo tratadas entre as partes. O UOL apurou que o Vasco tenta chegar a um acordo salarial onde Renato receberá menos do que recebia no Fluminense, porém mais do que Fernando Diniz tinha de vencimento no Cruzmaltino.
ARTUR JORGE ERA O PLANO A
Renato já havia sido consultado, mas não havia recebido proposta pois o plano A da diretoria era Artur Jorge, ex-Botafogo e que, atualmente, comanda o Al-Rayyan, do Qatar.
O negócio sempre foi encarado como difícil. O português recebe um salário inalcançável para os padrões brasileiros, mas, mesmo assim, o Vasco ofereceu um vencimento de primeira prateleira em termos nacionais.
Além disso, apesar de Artur Jorge ter contrato em vigor, o Cruzmaltino tinha a informação de que há a possibilidade de uma rescisão amigável caso o técnico não atinja os objetivos da temporada no clube qatari.
Atualmente, o time é o quarto colocado por lá. O campeonato foi paralisado por conta da guerra entre Estados Unidos e Irã, que teve reflexos no Qatar.
Segundo apuração do UOL, Artur Jorge havia pedido um tempo ao Vasco, algo que fez a negociação emperrar dada a emergência vascaína.
VASCO QUER TER NOVO TREINADOR EM SEMANA CHEIA
A ideia do Vasco é aproveitar a semana sem jogos para ter seu novo treinador. O Cruzmaltino folga nesta segunda-feira (2) e nesta terça-feira (3) se reapresenta. Existe a possibilidade de que um acerto aconteça já nos primeiros dias.
Interino do Vasco nos últimos dois jogos, o auxiliar Bruno Lazaroni foi questionado se permanece na posição na próxima semana. O profissional, porém, informou que não foi comunicado sobre nada.
No momento, não foi passado nada para mim. Terça-feira a gente se reapresenta, e aí a diretoria pode dar alguma informação a respeito disso Bruno Lazaroni, interino do Vasco após empate com o Flu