SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vaga na final do Paulista deste ano é considerada histórica para o Grêmio Novorizontino. Mas a cidade de Novo Horizonte, a cerca de 400 km distante de São Paulo, se divide quanto ao ineditismo deste feito.

É INÉDITO OU NÃO?

O debate surge por causa da final do Paulistão de 1990. Naquele ano, o Grêmio Esportivo Novorizontino decidiu o Estadual contra o Bragantino e ficou com o vice na "final caipira". Esta foi a primeira vez que a cidade de cerca de 38 mil habitantes viu um time local decidir o principal torneio paulista.

A questão é que o GEN encerrou as atividades em 1999, nove anos depois do feito. A partir deste momento, a cidade viveu um hiato sem ter um time para chamar de seu em alto nível.

O novo momento começou em 2010. No dia 1° de março daquele ano, surgiu o Grêmio Novorizontino. O novo clube adotou as mesmas cores, escudo parecido e o estádio Jorge Ismael de Biasi, como se fosse uma "releitura" do seu antecessor, mas sem ligações administrativas.

Em termos legais, a final é inédita para o Grêmio Novorizontino. O próprio clube celebrou a classificação compartilhando publicações nas redes sociais em parceria com o Paulistão usando a alcunha de primeira final da sua história no campeonato.

A torcida se divide. Há quem exalte o feito nas redes sociais tratando como algo inédito. Ao mesmo tempo, há aqueles que viveram o que aconteceu em 1990 e dizem que o clube voltou a figurar em uma decisão estadual após 36 anos.

O que era sonho virou realidade. Respeita o Novorizontino, o orgulho do nosso interior. Garra do Tigre, torcida organizada do clube

CAMPANHA HISTÓRICA

Seja campeão ou não, o Novorizontino faz uma campanha histórica no Paulistão. O Tigre do Vale terminou a primeira fase da competição com a liderança da tabela e se juntou a Bragantino (2019 e 2020) e Guaratinguetá (2008) como os únicos times do interior a conseguirem ter o melhor desempenho na etapa inicial do torneio nos últimos 20 anos.

Além disso, o clube recolocou o interior em uma final após nove anos. A última vez que uma equipe fora da capital, região metropolitana ou litoral havia chegado à decisão foi em 2017, com a Ponte Preta, de Campinas.

Na campanha, o Novorizontino tem "peitado" os grandes. A equipe fez 4 a 0 no Palmeiras ao longo da primeira fase e despachou Santos (quartas de final) e Corinthians (semifinal) no mata-mata.

Agora, encara o Palmeiras na decisão, com o segundo jogo em Novo Horizonte, no domingo (8), por ter a melhor campanha.

A dupla "Ro-Ro" é o destaque da elenco. Robson é o artilheiro da competição, com sete gols, e Rômulo é o vice-artilheiro, com cinco tentos. Além disso, o meia soma três assistências e aparece no topo desta lista.