BARUERI, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo deu adeus ao Paulistão após nova derrota doída para o Palmeiras, por 2 a 1, e com uma decisão questionável de Hernán Crespo ? mas o saldo final do Estadual, apesar de mais uma eliminação, não foi ruim.

LUAN TITULAR

O Choque-Rei ficou marcado por mais polêmicas. Uma delas, de arbitragem: o Tricolor deixou a Arena Barueri reclamando muito de um pênalti não marcado após toque de mão de Gustavo Gómez dentro da área.

A outra, a decisão de Crespo por optar por utilizar o volante Luan no lugar de Danielzinho, rompendo com o trio de meio-campo que vinha impulsionando a incrível sequência e sete vitórias em oito partidas.

Danielzinho não estava 100% fisicamente e entrou no 2° tempo, depois de o técnico argentino voltar atrás da decisão inicial.

Escolha foi pelo Luan, também pelas características do rival. Pessoalmente, achei que era o certo. (...) Depois, o jogo muda. Ele (Danielzinho) terminou bem Crespo, em coletiva após o Choque-Rei

LESIONADOS RECUPERADOS

Após a partida, porém, Crespo tentou olhar pelo copo meio cheio: o São Paulo, no Estadual, conseguiu recuperar jogadores essenciais do elenco que sofreram em 2025 com lesões.

É valorizar o que fizemos até aqui. Estamos tristes, ninguém gosta de perder. Essa competição me deu um grupo muito unido e recuperamos jogadores como Calleri, Lucas, Enzo, André Silva. O caminho é muito positivo. Todos sabem o que o São Paulo vai fazer e brigar. O resultado não é legal, mas o percurso feito foi legal

Os principais deles, Lucas e Calleri. A dupla não só voltou a ser titular, como também voltou a marcar gols. nesta segunda-feira (2), o trio de ataque titular da equipe é formado pelos dois ao lado de Luciano.

Além deles, Enzo Díaz também voltou à titularidade, dono da lateral-esquerda.

REFORÇOS ELEVARAM PATAMAR

Se a 'trinca' no meio de campo, formada por Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilla, vinha sendo o destaque da sequência recente, muito se dava pelo início de ano do camisa 8.

Marcos Antônio tornou-se um pilar absoluto do atual elenco, a ponto de ter chamado a atenção do Flamengo neste início de ano. A recusa à investida rubro-negra, aliás, rendeu-lhe um novo contrato de cinco anos e uma boa valorização salarial.

Mas Danielzinho ? como a ausência demonstrou no Choque-Rei ? também mudou o patamar do setor da equipe, ao lado de Bobadilla.

Danielzinho também foi importante para a chegada de Lucas Ramon, seu ex-companheiro de time no Mirassol, que passou a tomar conta da lateral-direita.

Some a eles Cauly, que entrou no segundo tempo do Choque-Rei. Com exceção do camisa 80, todos chegaram a custo zero.

Mesmo com a eliminação dolorosa, o Paulistão deixou sinais claros de evolução. O São Paulo recuperou peças-chave, definiu uma base titular, elevou o nível de alguns reforços e saiu do Estadual com identidade mais clara ? e embalado como vice-líder do Brasileirão.

O time agora encara dez dias sem jogos. O próximo compromisso vem apenas no dia 12, contra a Chapecoense, pela 5ª rodada do Brasileirão. O jogo vai ocorrer no Canindé, já que o Morumbis trocará o gramado após os shows do AC/DC.