(UOL/FOLHAPRESS) - Assim como no futebol, o basquete também tem seus períodos determinados para a realização de jogos entre seleções, a Data Fiba.

O nome é parecido com a do futebol, Data Fifa, com ambas levando o nome das federações internacionais que regem as modalidades, mas existem também outras semelhanças.

Assim como no futebol, diversas ligas param para a realização dessa data. Uma delas é o NBB, que cede muitos jogadores para as seleções sul-americanas e até para outras, como Luis Rodriguez, do Franca, que joga pelo Panamá. A Data Fiba é mais utilizada para classificatórias como Eliminatórias da Americup ou da Copa do Mundo, como a que ocorre nesta semana.

Os torneios internacionais costumam ser realizados na intertemporada. Porém, existe uma grande diferença em relação ao futebol, que envolve a continuação das ligas e a liberação de jogadores.

Atualmente, é raro ver uma grande liga que não pare na Data Fifa, como os grandes campeonatos europeus e o Brasileirão, mas no basquete isso acontece e, por isso, muitos jogadores da NBA ou que estão na Europa não servem suas seleções em Eliminatórias.

A NBA e a Euroleague seguem rolando normalmente e isso fez com que Yago (jogador do Estrela Vermelha, da Sérvia) jogasse pelo Brasil apenas a partida contra a Venezuela nessa janela, sem liberação para jogar contra a Colômbia. Por sua vez, Márcio Santos, do Maccabi Tel Aviv (Israel), conseguiu a liberação para o segundo jogo, e Bruno Caboclo, do Dubai Basketball, não foi liberado.

A janela da Data Fiba é ligeiramente menor, normalmente durando cinco dias. Uma das razões é o intervalo menor entre as partidas de basquete, enquanto o futebol tem a diferença obrigatória de 66 horas.

O Brasil faz o seu segundo jogo da janela nesta segunda às 19h contra a Colômbia. Uma vitória coloca a seleção na segunda fase das Eliminatórias.