SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Serrano anunciou neste domingo (1º) que afastou o atleta João Gabriel Xavier Bertho, um dos cinco investigados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos.

O clube suspendeu o contrato do jogador e afirmou que "estamos acompanhando de perto o desenrolar do caso". O Serrano disse que "repudia veementemente qualquer forma de assédio ou violência".

Entendemos a gravidade da situação e reforçamos que o clube repudia veementemente qualquer forma de assédio ou violência. O atleta está afastado e seu contrato suspenso. Serrano, em nota oficial

A defesa de João Gabriel negou "com veemência a ocorrência de estupro e emboscada", em nota enviada ao UOL.

A defesa afirmou que o jogador "até o momento, não teve oportunidade de ser ouvido para se defender" e que não possui histórico de violência.

O atleta, de 19 anos, e outros três suspeitos, que são maiores de idade, foram indiciados por estupro. O quinto, um adolescente, vai responder por crime análogo ao de estupro. Caso ocorreu no dia 31 de janeiro, mas foi divulgado agora. As informações são da Polícia Civil.

Vítima teria sido alvo de uma "emboscada" arquitetada pelo adolescente, que é seu ex-namorado. No dia do crime, ele teria enviado mensagens para a vítima convidando-a para ir ao apartamento de um amigo em Copacabana. Dentro do apartamento, a vítima e o ex foram para um quarto. Na sequência, os outros jovens entraram no cômodo e forçaram relação sexual com a vítima. Os suspeitos também teriam agredido fisicamente a adolescente, conforme a investigação.

Justiça do Rio autorizou as prisões dos quatro suspeitos com idade superior a 18 anos. Entretanto, os jovens não foram localizados e são considerados foragidos. O adolescente foi apreendido e responderá de acordo com o previsto no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

VEJA, NA ÍNTEGRA, A NOTA DO SERRANO

O Serrano FC informa que tomou conhecimento do indiciamento do atleta João Gabriel Xavier Bertho em investigação da Polícia Civil.

O atleta está afastado e seu contrato suspenso. Estamos acompanhando de perto o desenrolar do caso e os desdobramentos da investigação.

VEJA, NA ÍNTEGRA, A NOTA DA DEFESA DE JOÃO GABRIEL

A defesa de João Gabriel Bertho nega com veemência a ocorrência de estupro e emboscada. Afirma ainda que ele não tem nenhum histórico de violência e jamais estudou no Pedro II.

A jovem sabia que havia outros rapazes na casa em que ela encontraria o ex-namorado e consentiu que João e os outros entrassem no quarto para assistir ao encontro íntimo entre ela e o ex-namorado.

João Gabriel é atleta profissional e, até o momento, não teve oportunidade de ser ouvido para se defender.