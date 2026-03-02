A 10ª Corrida Tecnobit Informática, que seria a primeira etapa do 38º Ranking Prefeitura de Juiz de Fora de Corridas de Rua, foi adiada em função dos danos provocados pelas recentes chuvas no município.

A decisão foi tomada diante do cenário enfrentado pela cidade, que ainda registra impactos na infraestrutura urbana. A nova data da prova será anunciada nos próximos dias, junto com informações sobre eventual reembolso e novos prazos de inscrição.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (32) 3690-7845.

Tags:

De | juiz de fora