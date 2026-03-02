SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Flamengo e Palmeiras apareceram entre os cinco melhores clubes do mundo nos últimos cinco anos em levantamento da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS).
O Flamengo ocupa a terceira colocação, atrás do líder Real Madrid e do vice Manchester City. A IFFHS não detalhou os critérios para classificação dos clubes, avaliados entre janeiro de 2021 e dezembro de 2025.
Já o Palmeiras fecha o top-5, que ainda conta com o quarto colocado PSG. Bayern de Munique, Inter de Milão, Chelsea, Barcelona e Liverpool completam o top-10.
Outros cinco brasileiros integram o top-50: Atlético-MG (14º), Fluminense (18º), São Paulo (25º), Corinthians (38º) e Internacional (40º). O Botafogo é o 52º.
O Flamengo conquistou 10 títulos no período: três Cariocas, duas Libertadores, duas Supercopas, duas Copas do Brasil e um Brasileiro.
Já o Palmeiras levantou oito: três Paulistas, dois Brasileiros e uma Libertadores, Recopa Sul-Americana e Supercopa.
VEJA O TOP-20
1. Real Madrid
2. Manchester City
**3. Flamengo**
4. PSG
**5. Palmeiras**
6. Bayern de Munique
7. Inter de Milão
8. Chelsea
9. Barcelona
10. Liverpool
11. Arsenal
12. Benfica
13. Borussia Dortmund
**14. Atlético-MG**
15. Roma
16. Juventus
17. Atlético de Madri
**18. Fluminense**
19. Bayer Leverkusen
20. PSV