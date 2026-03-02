SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Flamengo e Palmeiras apareceram entre os cinco melhores clubes do mundo nos últimos cinco anos em levantamento da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS).

O Flamengo ocupa a terceira colocação, atrás do líder Real Madrid e do vice Manchester City. A IFFHS não detalhou os critérios para classificação dos clubes, avaliados entre janeiro de 2021 e dezembro de 2025.

Já o Palmeiras fecha o top-5, que ainda conta com o quarto colocado PSG. Bayern de Munique, Inter de Milão, Chelsea, Barcelona e Liverpool completam o top-10.

Outros cinco brasileiros integram o top-50: Atlético-MG (14º), Fluminense (18º), São Paulo (25º), Corinthians (38º) e Internacional (40º). O Botafogo é o 52º.

O Flamengo conquistou 10 títulos no período: três Cariocas, duas Libertadores, duas Supercopas, duas Copas do Brasil e um Brasileiro.

Já o Palmeiras levantou oito: três Paulistas, dois Brasileiros e uma Libertadores, Recopa Sul-Americana e Supercopa.

VEJA O TOP-20

1. Real Madrid

2. Manchester City

**3. Flamengo**

4. PSG

**5. Palmeiras**

6. Bayern de Munique

7. Inter de Milão

8. Chelsea

9. Barcelona

10. Liverpool

11. Arsenal

12. Benfica

13. Borussia Dortmund

**14. Atlético-MG**

15. Roma

16. Juventus

17. Atlético de Madri

**18. Fluminense**

19. Bayer Leverkusen

20. PSV